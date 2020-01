Face à Téhéran, Washington joue la désescalade: Pourquoi D. Trump se rebiffe…

Le président américain Donald Trump a joué, mercredi 8 janvier, la carte de l’apaisement après des tirs de missiles iraniens sur des bases abritant des soldats américains en Irak.

S’il a annoncé l’imposition immédiate de nouvelles sanctions économiques contre Téhéran, il n’a pas évoqué de réponse militaire.

Après les tirs de missiles sur deux bases US en Irak qui n’ont pas fait de victime, assurent les responsables US qui démentent les informations rapportés par les Iraniens (plus de 80 morts parmi les soldats US dans la base d’Ain Al-Assad, la plus grande base US en Irak), D. Trump a préféré jouer la carte de l’apaisement en privilégiant une réponse économique plutôt que militaire.

Pourtant, l’hôte de la Maison Blanche avait menacé de frapper 52 sites iraniens, notamment des sites culturels, si jamais l’Iran répondait par une action militaire à l’assassinat ciblé du général Ghassem Soleimani.

L’agence Fars proche des conservateurs parle de «grande reculade de Trump» et la télévision iranienne a montré pour la première fois les images d’un des tunnels souterrains où des missiles sont entreposés.

Mais si D. Trump a choisi de calmer le jeu, c’est aussi à cause du calendrier électoral. Candidat à sa réélection, le président US ne souhaite pas froisser ses partisans, en majorité hostiles à une escalade militaire.

Le discours prononcé mercredi par le chef de la Maison Blanche n’a pas rassuré les démocrates américains. Bien que le président ait joué l’apaisement après les frappes menées par Téhéran, la Chambre des représentants veut l’empêcher de faire la guerre à l’Iran.

«Nos inquiétudes n’ont pas été levées», a déclaré la présidente de la Chambre des représentants après l’allocution de D. Trump. Nancy Pelosi entend donc faire voter ce jeudi une résolution limitant les visées militaires du président américain contre l’Iran.

Elle s’en est expliquée dimanche dans une lettre envoyée aux représentants démocrates à la Chambre.

«La semaine dernière, a-t-elle écrit, le gouvernement Trump a ordonné une frappe militaire provocatrice et disproportionnée dirigée contre de hauts fonctionnaires militaires iraniens. Cette action a placé nos militaires, diplomates et autres ressortissants face au danger d’une grave escalade de tensions avec l’Iran».

L’approbation de cette résolution limitant les pouvoirs militaires de D. Trump devrait se faire sans peine dans une Chambre à majorité démocrate, contrairement au Sénat dominé par les républicains.

Ces derniers ont salué le discours d’apaisement du Président américain.

«Je suis ravi que le président n’ait pas décidé de poursuivre l’action militaire», a déclaré le sénateur républicain Rand Paul, qui a longtemps plaidé pour le retrait des troupes américaines d’Irak.

Le discours du président américain a été qualifié de «mesuré et ferme» par le sénateur républicain Lindsey Graham qui en profite pour adresser un message à la Maison Blanche : «Il n’est pas nécessaire de lancer des représailles seulement pour lancer des représailles».

Après les frappes iraniennes contre des bases abritant des soldats américains en Irak, D Trump a préféré à la surenchère militaire le durcissement des sanctions économiques à l’égard de Téhéran. «Les États-Unis ne souhaitent pas utiliser leurs armes, leur puissance économique est leur meilleur moyen de dissuasion», a-t-il fait valoir.