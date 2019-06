Face au blocage institutionnel en Algérie: Les politiques montent au créneau

Les acteurs politiques commencent à prendre de l’ascendant à mesure que les semaines de colère s’égrènent en Algérie. Réagissant à la dynamique « constitutionnelle » à laquelle s’accroche le chef d’état-major de l’ANP, plusieurs partis politiques réagissent pour critiquer l’impasse. Et offrir aussi l’alternative.

Un groupe de formations politiques algériennes a estimé, mercredi, qu’une présidentielle organisée dans le contexte actuel en Algérie, où continue de diriger l’appareil hérité du président déchu Abdelaziz Bouteflika, ne servira qu’à la « régénération » du « système » politique dont veut se débarrasser le mouvement de contestation.

Le mouvement de contestation inédit qui agite l’Algérie depuis le 22 février a eu raison du président Bouteflika, démissionnaire le 2 avril après 20 ans au pouvoir, mais continue de réclamer, avant toute élection d’un successeur, le départ de tous ses ex-fidèles encore aux commandes et le remplacement de l’ancien appareil par des institutions de transition.

Face à la contestation, « le pouvoir multiplie les manœuvres dans l’unique espoir de mettre en échec cette déferlante citoyenne et d’empêcher toute alternative politique crédible », estiment plusieurs petits partis de l’opposition, dans un « Pacte politique pour une véritable transition démocratique », rapporte l’AFP.

« Aujourd’hui, le pouvoir réel est assumé et exercé entièrement par l’état-major de l’armée », rappellent ces partis parmi lesquels le Front des Forces socialistes (FFS, doyen de l’opposition en Algérie, 14 députés sur 462), le Rassemblement pour la Culture et la démocratie (RCD, parti laïc issu du Mouvement culturel berbère, 9 députés) et le Parti des Travailleurs (PT, extrême gauche, 11 députés).

Ce « pacte » fédère plusieurs autres petits partis et la Ligue algérienne de Défense des droits de l’Homme (LADDH), tous étaient récemment signataires d’un appel à l’union pour une « alternative démocratique » lancé à l’opposition, aux syndicats et associations.

Dans ce pacte, ils énumèrent des préalables à toute négociation avec le pouvoir, notamment la libération des « détenus politiques et d’opinion » et la « libération du champ politique et médiatique ».

Ils réclament également « l’organisation d’une période de transition » permettant « l’expression d’une véritable souveraineté du peuple et l’édification d’un Etat de droit démocratique basé » notamment sur « l’indépendance de la justice, la séparation et l’équilibre des pouvoirs, la non utilisation de la religion (…) à des fins politiques, l’égalité des droits entre les hommes et les femmes ».

L’annulation, faute de candidats, de la présidentielle prévue le 4 juillet pour élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika a placé dans une situation délicate le pouvoir qui refuse toute transition.

La Constitution prévoit que le président par intérim Abdelkader Bensalah rende le pouvoir à un nouveau président d’ici le 9 juillet, un délai trop court pour organiser un nouveau scrutin.