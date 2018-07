Faouzi Lekjaa: la charrue avant les bœufs!

Le très controversé président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Faouzi Lekjaâ, voudrait coûte que coûte mettre la charrue avant les bœufs: Astreindre les clubs de la Botola Pro à mettre place des sociétés sportives en enfreignant la loi 30-09 relative à l’Education physique et aux sports!

C’est ce qu’on déduit d’une circulaire qui vient d’être envoyée aux présidents des clubs.

Dans cette circulaire qui se retranche derrière des attendus en se référant à la loi 30-09 comme si ce texte qui relève de l’ordonnancement juridique public était les statuts de la FRMF! Là Faouzi Lekjaâ juge et déjuge: Il a demandé aux clubs de lui faire parvenir les documents dûment approuvés par les organes délibérants. Référence aux assemblées générales des clubs. Ce que la loi 30-09 ne stipule pas. Autrement dit, les clubs doivent déposer ce que le ministre de la Jeunesse et des sports a validé et non ce que les assemblées générales ont approuvé. En vertu de cette loi que l’on galvaude par le biais d’un concept de « footeux » , les clubs doivent avoir l’approbation du ministre de la Jeunesse et des sports à savoir des statuts de l’association, de l’agrément de cette dernière, des statuts de la société sportive et de la convention qui doit lier cette dernière à l’association. C’est donc de l’approbation du ministre de la Jeunesse et des sports que la FRMF doit exiger aux clubs et de l’approbation des assemblées générales des clubs. Ce que Faouzi Lekjaâ aurait sciemment esquivé comme si ça relevait de la Fédération Royale Marocaine de Football dont l’opacité est le maître-mot! Y compris le volet financier dont Faouzi Lekjaâ est le seul maître à bord quand on sait que jamais il y a eu de délibération par le Comité Directeur Fédéral ni même avoir inscrit le budget prévisionnel à l’ordre du jour de l’assemblée générale conformément aux statuts de la FRMF. Faouzi Lekjaâ s’en moque et considère même nos commentaires juridiques comme insultes et offense à sa personne: ce qui semble pour lui un lése-président de la FRMF!