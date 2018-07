FEC: Un emprunt obligataire de 2 Mrds Dh

Le Fonds d’Equipement Communal (FEC) a obtenu en date du 29/06/2018 le visa de l’AMMC pour l’émission d’un emprunt obligataire ordinaire subordonnée d’un montant global de 2 Mrds Dh. À travers cette opération, dont la période de souscription s’étalera du 09 au 11 juillet 2018, le FEC vise à financer son activité, la diversification des sources de financement à long terme et la poursuite de l’optimisation des coûts de financement, et la consolidation de son image vis-à-vis des principaux partenaires et le renforcement de son positionnement en tant qu’émetteur régulier sur le marché obligataire. A fin 2017, le ratio de solvabilité du FEC s’établit à 54,2% (contre un minimum réglementaire de 12%) en baisse de 4,18 points comparativement à 2016, principalement en raison de l’évolution de l’activité de prêts qui a été plus importante que celle des fonds propres de la Banque. L’encours des ressources d’emprunts obligataires, lui, ressort à 2 000 MDH (41,8% du total des ressources financières).

