Fédération Royale Marocaine de Basketball: Transcender les clivages de personnes

Désigné il y a un mois, Le Comité Provisoire chargé de restructurer la Fédération Royale Marocaine de Basketball, s’est réuni récemment avec les dirigeants représentants des clubs de l’Excellence sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, M.Rachid Talbi Alami.

Obnubilés par les dysfonctionnements qui ont miné le déroulement des compétitions des championnats et de la Coupe du Trône, les présidents des clubs se sont perdus en palabres car ils ont souvent tendance à réduire la mission majeure de la Fédération Royale Marocaine de Basketball à l’organisation des championnats et de la Coupe au détriment des choix stratégiques :Les Équipes Nationales, La formation des arbitres et des entraîneurs.

» Je ne dis pas le contraire mais concernant les compétitions nationales , championnats ou coupe, j’estime qu’il est temps quand même pour mettre en place la ligue professionnelle de Basketball pour la Division Excellence.

C’est là où réside l’enjeu pour débarrasser notre fédération des tracasseries du championnat. » a déclaré Abdelouahed Boulaich, président de l’Ittihad Riadi de Tanger.

« L’une des tares du championnat, c’est qu’on n’exige pas de cahier des charges. Ce qui se répercute négativement sur le niveau du Basketball qui est aujourd’hui très bas à tous les niveaux. » a-t-il ajouté.