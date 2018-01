Fédération Royale Marocaine de Sport pour tous: Pourquoi faut-il dissoudre cette fédération?

Créée en 2010 par le ministère de la Jeunesse et des sports sous forme d’association de droit privé, la Fédération de Sport pour tous n’a pas droit de cité dans le landerneau sportif marocain. La législation sportive nationale et internationale n’autorise exige une seule fédération sportive par discipline.

Dans l’article 25 de la loi 30-09, le texte est sans équivoque: « (…)Il ne peut y avoir qu’une fédération sportive habilitée par discipline sportive. » Dans le même registre, on retrouve cette la même disposition dans le paragraphe 2 de l’alinéa 1 des textes d’application des règles 27 et 28 de la Charte du CIO: » Preuve devra être faite que les fédérations nationales qui sont membres du CNO exercent une activité sportive spécifique, réelle et durable dans leur pays et au plan international, en particulier en organisant et en participant à des compétitions et en mettant en œuvre des programmes d’entraînement pour les athlètes. Un CNO ne reconnaîtra pas plus d’une fédération nationale pour chaque sport régi par une FI(…) ».

En vertu de ces dispositions, ladite Fédération Royale Marocaine de Sport pour tous est incontestablement en infraction avec les textes en vigueur. La dénomination de Sport pour tous a une connotation d’un bloc qui englobe plusieurs disciplines et donc cette fédération n’a pas droit de cité du fait de l’absence de son caractère unidisciplinaire. Faut-il rappeler que les bureaucrates de la Direction du Sport du ministère ont annexé le Triathlon à cette discipline olympique.

C’est une bonne chose d’enregistrer l’audit financier et organisationnel , enclenché par le nouveau ministre de la Jeunesse et des sports pour épingler la gouvernance de 25 fédérations sportives y compris la Fédération Royale Marocaine de Sport pour tous, présidée par une fonctionnaire du ministère (sic et resic)! Une fédération qui ne peut en aucun avoir droit à l’habilitation voire à la subvention du ministère qui attise les convoitises!

Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire que cette fédération ne profite ni au sport ni aux sportifs. Ses objectifs sont galvaudés et la législation prohibe son existence. Sa dissolution est la seule solution. La balle est dans le camp du ministre de la Jeunesse et des sports qui doit rappeler ses fonctionnaires à l’ordre comme il l’a fait avec les centres socio-sportifs de proximité. Car avec la Fédération Royale Marocaine de Sport pour tous on est face à la promiscuité!