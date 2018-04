Fédérations sportives auditées: La moralisation mode d'emploi...

Le siège du ministère de la Jeunesse et des sports a abrité aujourd’hui mercredi une réunion avec quatorze présidents de fédérations sportives. C’est M.Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des sports, qui a présidé en personne cette réunion historique.

La réunion a porté sur les résultats de l’audit financier et organisationnel de 25 fédérations sportives. Il en ressort un tollé d’irrégularités mais pas graves. Des recommandations y ont été formulées et leur application est un préalable pour habiliter les fédérations sportives conformément à la loi 30-09 et à ses textes d’application. Désormais, toute fédération sportive ne peut avoir droit à la signature de la convention d’objectifs avec le ministère de la Jeunesse et des sports si elle n’est pas habilitées et si les associations qui y sont affiliées ne sont pas agréées. D’autant plus le concours financier du ministère de la Jeunesse et des sports sera consacré à la mise en place des projets pour développer le sport. L’indicateur de performance voire de la formation sont deux vocables sur lesquels Rachid Talbi Alami a insisté mordicus.

Le nouveau ministre de la Jeunesse et des sports, est en train de faire de bonnes choses sans chasse aux sorcières. Il a commencé à secouer le cocotier et dérange ceux qui se croient au dessus des lois en chargeant des scripts stipendiés de sales besognes pour colporter des ragôts et l’intimider!

Rachid Talbi Alami a certes du pain sur la planche car il a trouvé un ministère dans une situation qui laisse à désirer. Ce qui a d’abord été décrié par la Cour des Comptes qui a recommandé la réforme de la gouvernance archaïque du ministère.