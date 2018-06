Fédérations sportives auditées: Le ministère de la Jeunesse et des sports saisit la Cour des Comptes...

C’est officiel: le ministère de la Jeunesse et des sports a soumis les résultats de l’audit de huit fédérations sportives à la Cour des comptes après avoir audité 25 fédérations.

Rien n’a été laissé au hasard au grand dam de ceux qui prétendaient que c’est de la poudre aux yeux! Non, Messieurs, l’actuel ministre de la Jeunesse et des sports, Rachid Talbi Alami, a bien prouvé que c’est un commis d’État qui se respecte et ne badine pas avec la chose publique. Voilà une grande première à mettre à l’actif de Rachid Talbi Alami car il demeure le premier à oser auditer des fédérations sportives dont la majorité de leurs dirigeants ont longtemps fait des dérapages de tous genres leur cheval de Troie!

Soumis à la Cour des comptes qui doit à son tour les soumettre à la Justice à cause du refus de leur certification, ces huit fédérations sportives sont : Basket-ball, Rugby, Badminton, Canoe-Kayac, Tennis de Table, Cricket, Voile et Hokey sur glace.

Aujourd’hui, le ministère de la Jeunesse et des sports va procéder à l’audit de 23 autres fédérations sportives à leur tête celle du football. Là , c’est la folie des grandeurs sans que le football ne soit réellement professionnalisé et organisé sur des bases saines. Et quand le président de la FRMF , C’est bien lui le Directeur du budget de l’Etat, on devine aisément le conflit d’intérêts de Faouzi Lekjaâ qui est en infraction flagrante avec l’article 36de la Constitution du Maroc voire avec le code d’éthique de la FIFA notamment l’article 14.