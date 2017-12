Fédérations sportives et ministère de la Jeunesse et des sports: La raison du plus sport

L’audit financier et organisationnel de 25 fédérations sportives par un cabinet d’expetise, engagé par le ministère de la Jeunesse et des sports, vise à divorcer d’avec un mode de gouvernance à bout de souffle.

Mostafa Azeroual Au ministère de la Jeunesse et des sports,, directeur des Sports, cet audit est « un acte d’accompagnement des fédérations sportives et non de la chasse aux sorcières « .

Pour Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des sports, c’est « la raison du plus sport » qui l’emportera. » l’indicateur de performance est une condition sine qua non mais il faut aussi focaliser l’attention sur l’analyse des facteurs et des paramètres qui ont un impact direct ou indirect sur une évolution positive de chaque discipline. Autrement dit, études de l’ensemble des composantes ( Gouvernance administrative, technique, financière, financement, organisation centrale et locale, etc » , nous a déclaré Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des sports.

En parallèle, le ministère de la Jeunesse et des sports est dans un autre chantier: l’habilitation des fédérations sportives. Cette habilitation sera désormais obligatoire pour toute fédération sportive pour bénéficier du concours financier du ministère de la Jeunesse et des sports. Là Rachid Talbi Alami va plus loin en préparant d’autres conditions pour l’éligibilité des fédérations sportives qui veulent être habilitées par le ministère de la Jeunesse et des sports en vue de clarifier la relation entre ministère et fédérations sportives dont les sphères publique et privée sont entachées d’ambiguïté.

De quoi dissuader plusieurs présidents de fédérations sportives qui croient que la subvention financière est un droit extensible à l’infini!

Quelque soit le mode de gouvernance que le ministère de la Jeunesse et des sports envisage de décréter, l’heure est venue quand même pour que la gouvernance des fédérations sportives soit entre les mains de dirigeants stratèges, charismatiques et disponibles. Pourvu que les prérequis pour être éligible soit légiférés dans les statuts pour débarrasser les fédés des représentants des clubs qui trempent dans les confits d’intérêt.

Les fédérations sportives sont théoriquement les relais sinon les « extensions bureaucratiques » de l’Etat. Pour qu’elles s’acquittent de leurs missions de service public et d’intérêt général, il faut les réguler. Une régultion qui n’a que trop durer…