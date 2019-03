Feuille de route pour boucler le dossier saharien: H. Köhler affranchit le Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité s’est penché, lors d’une réunion tenue mardi 29 janvier à huis-clos, sur la question du Sahara. Horst Köhler, envoyé personnel Secrétaire général des Nations unies, y a annoncé la préparation d’un deuxième round des pourparlers entre les parties concernées, après celui de Genève, en mars prochain.

L’ancien président allemand a informé les membres du Conseil de son intention de mener des contacts directs, en février, avec les parties concernées, dans la perspective d’organiser un deuxième round, probablement en mars prochain. Toutefois, Horst Köhler n’a précisé ni la date ni le lieu de la rencontre. L’agenda sera certainement établi suite aux réunions individuelles que Köhler tiendra, au cours de ce mois de février, avec les quatre parties participantes à savoir le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le Polisario.

H. Köhler a réitéré, devant le Conseil de sécurité, son engagement pour la résolution de ce différend. Il a exprimé sa volonté d’aboutir à «une solution réaliste, pratique et durable» à cette question. Les membres du Conseil, de leur côté, satisfaits des « avancées » réalisées sur le dossier du Sahara, ont exprimé leur soutien aux efforts de Köhler.

A noter que la reprise des pourparlers et du processus politique, en décembre dernier, à Genève, a été jugée « encourageante » et « très positive » notamment par l’émissaire de l’ONU. Rappelons que les pourparlers directs de début décembre 2018 à Genève, sous l’égide de l’ONU, étaient les premières discussions depuis six ans. Les négociations étant à l’arrêt depuis 2012.

Par ailleurs, Köhler a indiqué, que le Programme des échanges des visites entre les familles sahraouies vivant dans les camps de Tindouf, en Algérie et au Sahara, devrait reprendre en mars. La reprise de ce programme s’inscrit dans le cadre du renforcement des mesures de confiance. Ce programme des échanges de visites entre familles sahraouies a été, pour rappel, suspendu par le mouvement séparatiste en 2013.

C’est en 2004 que les Nations unies ont initié ce programme, à travers le Haut-Com­missariat pour les réfugiés (HCR). Il a per­mis à des milliers de Sahraouis des camps de réfugiés de Tindouf, en Algérie, de visiter leurs proches au Sahara. Toutefois, en 2013, le programme a été suspendu, unilatéralement, par le Front Polisario.