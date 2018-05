Fibre optique: Furukawa Electric se déploie à Tanger

Furukawa Electric, à travers sa filiale Optical Fiber Solutions qui n’est autre que le leader mondial dans la conception, la fabrication et la fourniture de solutions de fibre optique, de câble à fibre optique, de connectivité, de FTTx et de photonique spécialisée, vient de démarrer son activité pionnière sur le continent. Inaugurée officiellement aujourd’hui en présence de Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie Numérique, et de Takahide Kimura, Directeur et Vice-Président Exécutif de Furukawa Electric et Directeur Général de la Division des Solutions de Communication, cette nouvelle usine installée à Tanger Automotive City (TAC) entend répondre à la forte demande en câbles à fibre optique et s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe qui vise à augmenter de 20% sa capacité globale de production en 2018. Pour Timothy F. Murray, Senior Vice-Président de Furukawa Electric et Président Directeur Général de OFS : « La demande des consommateurs pour une meilleure connexion Internet a conduit à la prolifération des data centers de pointe, de la technologie sans fil 5G et de la fibre optique pour les foyers (FTTH). Ces nouveaux modes de connexion, ainsi que la numérisation accrue des communications dans les entreprises, créent le besoin en fibre optique dans le réseau au niveau mondial. L’ouverture de cette nouvelle usine de Furukawa Electric à Tanger est un élément important de notre engagement pour soutenir la demande mondiale à travers une plus grande capacité de production. Nous prévoyons que cette demande s’intensifiera au cours de la prochaine décennie afin d’accompagner la multiplication des flux de communication. » Furukawa Electric ambitionne ainsi d’être le premier fournisseur mondial de solutions à base de fibre optique. Cette nouvelle unité, qui s’étale sur 31 000 m2, a nécessité un investissement de 200 MDH et permettra la création à termes de 200 emplois qualifiés. Aussi, et afin de favoriser le transfert de compétences et le partage d’expertise, les employés de l’unité marocaine ont été formés aux États-Unis, en Amérique latine et en Allemagne. Soutenu par ces filiales au besoin pour la formation du personnel et des employés, l’équipe Furukawa OFS s’agrandira suivant la croissance de son activité au Maroc.

