Filière gazière: Un nouveau projet de loi dans le pipe  

Le ministère de l’Energie s’active pour opérationnaliser le projet « Gas To Power ». Il aurait dans ce sens élaboré en concertation avec les opérateurs nationaux un avant-projet de loi devant définir les différents termes techniques relatifs à l’organisation de l’aval gazier dans le cadre du plan « Gas To Power » et souligne que toute activité d’approvisionnement du pays en gaz relève du service public. Ainsi, le projet de Loi prévoit de confier le transport de gaz à la Société de Transport de Gaz Naturel –STGN- qui devrait bénéficier d’une concession attribuée par l’Etat pour assurer le développement, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance de tout ouvrage de transport de gaz naturel sur l’ensemble du territoire et en détiendra le monopole. En matière d’importation, seuls les distributeurs gaziers et l’ONEE auront le droit d’importer et d’acheter du gaz naturel ou du GNL. Ces derniers devront également exploiter et assurer la maintenance du réseau. Concernant la tarification, le projet de loi prévoit que le prix de vente sera réglementé et basé sur un prix d’achat moyen provenant de 3 sources d’approvisionnement : l’importation par gazoduc, l’importation par méthaniers du gaz naturel liquéfié et sa regazéification et l’achat du gaz auprès des producteurs locaux. Rappelons que le projet « Gas to Power » a été mis en place avec un investissement global de 4,6 Mrds dollars, comprenant la construction d’un terminal à Jorf Lasfar fonctionnel dès 2021, ayant pour but de satisfaire les besoins gaziers du pays qui seraient estimés à 5 milliards de m3. Ce projet comprend aussi la construction de 2 centrales à cycle combiné fonctionnant au gaz naturel ainsi qu’un gazoduc de 400 km reliant Jorf Lasfar au Gazoduc Maghreb Europe.

