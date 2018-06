Filière laitière: Le plaidoyer d’A. Akhannouch

Aziz Akhannouch a exposé le 5 juin au soir devant les députés membres de la Commission des secteurs productifs de la Première chambre du Parlement un rapport élaboré sur le secteur du lait. Le ministre qui a mis le doigt sur l’évolution négative enregistrée récemment dans le secteur s’attend au pire au « vu la poursuite de la campagne de boycott » a-t-il indiqué.

« La filière serait impactée négativement, sous l’effet de dislocation de la chaîne de production et du développement de la commercialisation informelle », a-t-il noté tout en prévoyant également « la baisse des revenus traduits par la réduction du nombre de transactions agricoles« . Pour l’Etat, le boycott est aussi synonyme de « recul de la contribution du secteur dans le PIB, ainsi que celui des recettes fiscales agricoles« .

Excipant du cas de Centrale Danone, Aziz Akhannouch a parlé de « perte d’emplois directs et indirects » et de « fermetures de sites industriels« . Ces deux éventualités, déjà évoquées par le DG de Central Danone le 29 mai dernier « risquent de mettre à mal l’écosystème entourant le secteur« . S’agissant de l’alternative de vente du lait « en détail » dans le circuit informel, le ministre dit craindre des « répercussions en matière de santé« , de « non respect de normes de sécurité » et de « vente de lait frelaté ».

« Le gouvernement tient ses responsabilités et se range derrière les agriculteurs producteurs de lait », a assuré le ministre. Ces derniers « ne doivent pas retirer leur confiance et leur investissement du secteur » estime-t-il. Le ministre a néanmoins prévenu des risques de « perturbation des équilibres du secteur »

Le ministre a fait état de quelques chiffres liés au Plan Maroc Vert (PMV) que gère son ministère. Il en ressort que le cheptel bovin « est passé de 2,8 à 3,3 millions de têtes depuis le lancement du PMV en 2008 à 2017 » .Il a estimé que l’effort consenti en terme d’amélioration du patrimoine génétique dans le cadre du PMV concerne « 71 % du cheptel« , constituant de ce fait « un facteur clé« . De même, le nombre de vaches laitières a « presque doublé » durant la période allant de 2014 à 2017. Il est ainsi « passé de 6000 à 11 960 ».

A l’échelle du pays, la filière du lait « contribue de façon effective dans la sécurité alimentaire du pays, en raison de la hausse de sa production de 42 % entre 2008 et 2017« . Une hausse qui a « permis de répondre à la demande locale à hauteur de 96 % » d’après les chiffres du ministre.

Cette chaîne de production « assure le revenu de plus de 200 000 familles » et « constitue le gagne pain de 1,4 millions de personnes » selon le ministre. S’agissant de l’emploi, la même filière « crée entre 400 et 450 000 emplois directs et indirects » déclare-t-il, en prévenant des « dommages que peuvent subir les petits agriculteurs suite au boycott, car 95 % des éleveurs possèdent moins de 10 vaches ».