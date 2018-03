Fin des manœuvres «Juniper Cobra»: Appui US à l’armée israélienne

Les armées israélienne et américaine ont mis fin cette semaine à Juniper Cobra, leur exercice conjoint de défense anti-missile, avec des tests de tir réel de deux systèmes anti-aériens dans le centre d’Israël.

L’exercice, qui a débuté le 4 mars, simulait une attaque massive de missiles balistiques contre l’Etat d’Israël, les troupes américaines et israéliennes travaillant ensemble afin de les intercepter, ont souligné les responsables des armées impliqués dans les manœuvres « Juniper Cobra »

« Ils s’entraîneront côte à côte, de la même manière que nous nous battrons en temps de crise. Ce n’est pas seulement un exercice », a déclaré le brigadier-général Tzvika Haimovitch, commandant de la défense aérienne d’Israël, au début de l’opération.

Il s’agissait du neuvième exercice de défense aérienne « Juniper Cobra », qui a eu lieu tous les deux ans depuis 2001.

Israël considère les missiles balistiques, spécifiquement guidés avec précision, comme l’une des menaces les plus importantes qu’il s’agisse des roquettes à courte et moyenne portée du Hezbollah ou des missiles balistiques intercontinentaux que l’Iran développe.

Au total, près de 5 000 soldats ont pris part à l’exercice – environ 2 500 de chaque armée. Le test s’est terminé officiellement jeudi, bien que certains exercices conjoints d’une plus faible ampleur se poursuivent jusqu’à la fin du mois.

Au cours de l’exercice, les principaux systèmes de défense aérienne des deux pays – le Dôme de fer, la Fronde de David, le Patriot et le Arrow pour Israël ; l’Aegis, le Patriot, le système de défense de zone haute altitude (THAAD) et le système radar TPY-2 pour les Etats-Unis – ont été testés. La plupart du temps, il s’agissait de simulations sur ordinateur et non de véritables tests.

« Nous allons pratiquer de vrais scénarios, avec des menaces complexes et multidirectionnelles à la fois proches et lointaines », avait déclaré Haimovitch.

Le type de missiles contre lesquels les militaires se préparaient n’a pas non plus été précisé, alors même que les responsables israéliens soulignent régulièrement la menace que représentent les missiles guidés iraniens fabriqués et transmis au Hezbollah au Liban.

Responsables israéliens et américains conviennent que le but de l’exercice Juniper Cobra, qui existe depuis 2001, est double : partager et échanger des connaissances sur la défense antimissile et améliorer les liens entre les deux armées afin de développer une compréhension commune dans le cas d’un conflit.

L’exercice de cette année, avec près de 5 000 participants, était le plus gros exercice Juniper Cobra jamais organisé, devançant celui de 2016 au cours duquel quelque 3 200 soldats ont participé. Il semble également être plus important que l’exercice interarmées Austere Challenge de 2012.

Les 2 500 soldats américains qui ont participé à Juniper Cobra n’étaient pas tous physiquement présents en Israël : une partie d’entre eux a participé à l’exercice depuis des bases américaines aux Etats-Unis et sur la base d’EUCOM en Allemagne, a indiqué M. Clark.