Finance participative : Casablanca abrite l’Africa Sukuk Conference les 19 et 20 mars

Face à l’engouement du continent sur ce genre de financements alternatifs, Fineopolis Institute membre du groupe IFAAS, société de conseil en finance islamique et le cabinet d’avocats américain KRAMER LEVIN spécialisé en droit financier, organisent la première édition de « Africa Sukuk Conférence », un évènement à dimension internationale consacré aux Sukuk et leur apport pour le développement économique du Maroc et de l’Afrique.

Prévue le 19 et 20 mars 2019 à Casablanca au Sofitel Tour Blanche, cette grande conférence annoncée comme un rendez-vous incontournable des Sukuk pour les émetteurs, les investisseurs et les régulateurs du secteur financier, mettra en exergue les différentes opportunités et les défis à relever tant pour les Etats que pour les opérateurs privés du continent africain.

Selon un récent rapport de l’IIFM (International Islamic Finance Market), le volume d’émissions Sukuk en Afrique a atteint près de 22 milliards de dollars en 2018. L’Afrique du Sud et les Etats de l’Afrique de l’Ouest ont émis plusieurs Sukuk souverains. En octobre 2018, le Maroc a complété cette liste avec une première émission du Trésor d’un milliard de dirhams, équivalent à 100 millions de dollars, renforçant ainsi l’écosystème de finance participative du Royaume.

Aussi, d’importantes institutions comme la Société Islamique pour le Développement du Secteur privé filiale du groupe Banque Islamique de Développement ainsi que la banque participative AL AKHDAR BANK, se sont jointes à cette initiative en tant que partenaires stratégiques de Fineopolis Institute. Au cours de cet évènement, l’AAOIFI, l’organe de normalisation de la finance islamique, présentera au public le nouveau projet de standard relatif à la gouvernance des Sukuk.