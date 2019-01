Financement du terrorisme: L’Arabie saoudite black-listé par Bruxelles

L’agence Reuters a rapporté le 25 janvier que la Commission européenne aurait ajouté l’Arabie saoudite à sa liste des pays considérés comme une menace pour l’Union européenne.

Une liste qui resterait confidentielle, selon l’agence de presse. A l’instar de l’Afghanistan ou encore de l’Iran, Riyad est pointé du doigt pour ses contrôles jugés trop laxistes dans le domaine de la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent.

La liste, qui comprendrait actuellement 16 pays, est constituée sur la base de critères fixés par le Groupe d’action financière (GAFI), un organisme intergouvernemental créé en 1989 et chargé de défendre «l’intégrité du système financier international» contre «le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les autres menaces liées».

L’ajout de l’Arabie saoudite parmi ces pays, est la conséquence de la prise en compte par la Commission européenne de nouveaux critères qu’elle a elle-même élaborés en 2017. Pour l’heure, les autorités saoudiennes n’ont pas encore réagi.



La décision de la Commission, qui demeure toutefois tributaire de l’approbation des 28 Etats membres de l’UE pour être officiellement adoptée la semaine prochaine, ne sera pas sans conséquence sur les relations commerciales et financières entre l’UE et l’Arabie saoudite. Si la décision est approuvée, les banques européennes devront désormais se soumettre à des contrôles supplémentaires afin d’effectuer des versements vers des banques saoudiennes.



Le Royaume wahhabite fait l’objet d’une plainte déposée par plusieurs centaines de familles de victimes des attentats du 11 septembre 2001, qui accusent des responsables saoudiens d’être impliqués dans l’attaque. Plus, Riyad est soumis depuis plusieurs mois à de fortes pressions internationales après l’assassinat le 2 octobre dans son consulat d’Istanbul du « journaliste » Jamal Khashoggi.