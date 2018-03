Financement occulte de la Présidentielle française: N. Sarkozy dans l’œil du cyclone?

L’ancien chef d’Etat français Nicolas Sarkozy a entamé son deuxième jour de garde à vue mercredi 21 mars dans le cadre de l’enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007, a-t-on appris de source proche de l’enquête. L’ex-président de la République est arrivé peu avant 8 heures dans les locaux de l’office anticorruption à Nanterre, près de Paris, a constaté un journaliste de l’AFP. Mardi, son audition, qui avait débuté dans la matinée, a été interrompue vers minuit. À l’issue de cette garde à vue, qui peut durer jusqu’à quarante-huit heures, il peut être remis en liberté, présenté à un juge en vue d’une éventuelle mise en examen ou convoqué ultérieurement. La garde à vue de Nicolas Sarkozy se poursuivait dans la soirée, dans ces mêmes locaux, selon une source proche de l’enquête.

L’ancien ministre de l’Intérieur Brice Hortefeux a également été entendu en audition libre. Commencée mardi matin, son audition libre s’est terminée peu avant 23 h 30, a précisé à l’AFP Me Jean-Yves Dupeux. L’ancien lieutenant de Nicolas Sarkozy est sorti des locaux de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) à Nanterre, près de Paris, à l’arrière d’une berline noire aux vitres teintées, a constaté un journaliste de l’Agence France-Presse.

Cette nouvelle étape marque un coup d’accélérateur dans ce dossier tentaculaire instruit par des magistrats du pôle financier. Ces derniers s’intéressent à des flux financiers impliquant des protagonistes liés au régime de l’ancien chef d’Etat libyen Muammar Kadhafi. D’anciens dignitaires de Tripoli et l’intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine ont évoqué la thèse de versements au profit de la campagne de N. Sarkozy. D’autres responsables de ce pays les ont démentis. L’ancien chef de l’État a toujours rejeté ces accusations.

L’enquête, ouverte notamment pour détournements de fonds publics et corruption active et passive, a été élargie en janvier à des faits présumés de « financement illégal de campagne électorale », a indiqué une autre source proche du dossier à l’AFP. En septembre 2017, les policiers anticorruption de l’OCLCIFF avaient remis aux juges un rapport qui pointait la circulation d’espèces dans l’entourage de Sarkozy durant la campagne 2007.

Interrogés par les enquêteurs, Éric Woerth, trésorier de la campagne présidentielle, et son adjoint chargé de la distribution des enveloppes, Vincent Talvas, ont répondu que l’argent provenait de dons anonymes, pour un montant global entre 30 000 et 35 000 euros. Une justification contestée au cours d’autres auditions, dont celle de la personne chargée du courrier reçu à l’UMP durant cette campagne présidentielle, qui a déclaré n’avoir « jamais vu de courrier arrivant qui contenait des espèces ».

L’affaire a éclaté en 2012 après la publication par Mediapart d’une note attribuée à Moussa Koussa, ex-chef des services de renseignements extérieurs de la Libye, laissant penser à un financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. Dans ce dossier, l’ex-secrétaire général de l’Élysée Claude Guéant a été mis en examen pour faux, usage de faux et blanchiment de fraude fiscale en bande organisée. Les magistrats s’interrogent sur un virement de 500 000 euros perçu par C. Guéant en mars 2008, en provenance d’une société d’un avocat malaisien. Il a toujours affirmé qu’il s’agissait du fruit de la vente de deux tableaux. L’avocat de C. Guéant a estimé mardi que l’ancien président « aurait pu tout à fait être entendu sous le régime de l’audition libre ». « Il n’y a pas d’élément dans le dossier qui justifie aujourd’hui une telle mesure spectaculaire de garde à vue. Après cinq ans d’enquête, on n’arrive toujours pas à prouver qu’un seul centime d’argent libyen a été versé à Nicolas Sarkozy », a ajouté Philippe Bouchez El Ghozi.