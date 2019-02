Finances publiques : L’année commence dans le rouge !

A fin janvier 2019 et en comparaison avec la même période de 2018, l’exécution de la loi de finances, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaître une hausse des recettes ordinaires de 14,1% et des dépenses ordinaires émises de 16%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 857 MDH.

Dans le détail, Les recettes ordinaires se sont établies à 19,1 Mrds Dh contre 16,7 Mrds Dh à fin janvier 2018, en augmentation de 14,1%. Ceci s’explique par la hausse des impôts directs de 6,5%, des impôts indirects de 21,5%, des droits d’enregistrement et de timbre de 7,3% et des recettes non fiscales de 79,2%, conjuguée à la baisse des droits de douane de 2,7%. Sur le volet emploi, à fin janvier 2019, les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 56,7 Mrds Dh, représentant un taux global d’engagement de 13%, soit le même niveau qu’à fin janvier 2018. Le taux d’émission sur engagements a été de 62%, soit le même taux un an auparavant. Les dépenses émises au titre du budget général ont été de 31,2 Mrds Dh à fin janvier 2019, en hausse de 18,9% par rapport à leur niveau à fin janvier 2018, en raison de l’augmentation de 16,6% des dépenses de fonctionnement, de 25,8% des dépenses d’investissement et de 2,7% des charges de la dette budgétisée. Les dépenses de fonctionnement émises se sont établies à 16,7 Mrds Dh, dont 8,5 Mrds Dh ont concerné les traitements et salaires qui enregistrent une hausse de 11,4%. Les dépenses de matériel ont augmenté de 13,3% (7,1 Mrds Dh contre 6,2 Mrds Dh) et les charges communes de 800 MDH (1.007 MDH contre 207 MDH). La part du budget général dans les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux a baissé de 37,8% en raison notamment de la diminution des remboursements de la TVA (160 MDH contre 291 MDH). Les dépenses d’investissement émises au titre du budget général se sont établies à 12,3 Mrds Dh à fin janvier 2019 contre 9,8 Mrds Dh un an auparavant, en hausse de 25,8% ou +2,5 Mrds Dh, suite à l’accroissement des dépenses des ministères de 130,9% et des charges communes de 17,8%. Les dépenses d’investissement tiennent compte du versement aux comptes spéciaux du Trésor d’un montant de 10,4 Mrds Dh contre 9,1 Mrds Dh à fin janvier 2018. Ainsi et à fin janvier, le taux de couverture des dépenses ordinaires par les recettes ordinaires a été de 104,7% contre 106,4% un an auparavant. Ainsi, à fin janvier 2019, 44,3% de ces recettes ont été consacrées aux dépenses de personnel, 42,4% aux dépenses de matériel, 7,9% aux intérêts de la dette et 1% aux remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. Au final, et sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, la situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 74 MDH à fin janvier 2019, contre un excédent budgétaire de 557 MDH un an auparavant.