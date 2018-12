Finances Publiques : Le déficit du Trésor plonge à fin novembre

A fin novembre 2018, l’exécution de la Loi de Finances fait ressortir une progression de 14,4% des recettes ordinaires à 232,1 Mrds Dh résultant de la hausse des recettes douanières de 5,3% portée par l’accroissement des droits de douane de 14,5% à 9 Mrds Dh, de la TVA à l’importation de 5,7% à 35 Mrds Dh et la baisse de la Taxe Intérieure de Consommation –TIC- sur les produits énergétiques de 0,6% à 14,5 Mrds Dh, de l’augmentation de la TIC sur les tabacs manufacturés de 5,5% et des autres TIC de 0,1% , la progression de la fiscalité domestique de 1,4%, notamment des majorations de retards (+16,4%), de la TVA à l’intérieur (+5,3%) et de l’IR (+3,3%) contrebalancée par la régression des droits d’enregistrements et de timbre (-2,8%) et l’IS (-1,5%). Coté emploi, une hausse des dépenses ordinaires a été relevé par le bulletin de la TGR de 2,5% à 197,6 Mrds Dh en raison de l’augmentation des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 6,8% à 6,1 Mrds Dh, des dépenses de biens et services de 2,4% à 153,1 Mrds Dh et des intérêts de la dette de 0,7% à 25,9 Mrds Dh contrebalancée par la baisse des dépenses de compensation de 6% à 12,3 Mrds Dh à fin novembre. Dans ces conditions, le solde ordinaire ressort à 34,6 Mrds Dh (contre un solde de 10,1 Mrds Dh l’année précédente). Au final, et compte tenu du solde négatif de 19,2 Mrds Dh dégagé par les Comptes Spéciaux du Trésor, du solde positif des services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA) de 1,5 Mrds Dh et de la baisse de 0,8% des dépenses d’investissement à 53,5 Mrds Dh, le déficit budgétaire s’alourdit de 18,4% comparativement à la même période en 2017 à -36,7 Mrds Dh. Les recettes des comptes spéciaux du Trésor tiennent compte de la rentrée de 1,2 Mrds Dh au titre des dons des pays du Conseil de Coopération du Golfe contre 8,1 Mrds Dh à fin novembre 2017.

