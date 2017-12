Flambée de violence en Palestine après le vote de l’AG de l’ONU: Israël tue deux palestiniens et en blesse des dizaines

Une intense répression a marqué le 3ème vendredi de colère dans les territoires palestiniens : au moins deux morts sont à déplorer parmi les jeunes palestiniens tirés comme des lapins alors qu’ils ne font que protester contre la décision inique du Président américain de consacrer Al-Qods capitale d’Israël, puissance occupante. Cette flambée de violence qui s’accompagne aussi de plusieurs dizaines de blessés par balles, cela sans parler des gaz expérimentés par l’armée sioniste, intervient au lendemain de la condamnation de la décision US par l’Assemblée générale de l’ONU. En effet, sur les 193 Etats membres de l’ONU, seuls neuf pays ont voté contre, 35 pays se sont abstenus et 21 ne sont pas venus voter. Ainsi, les deux tiers des membres de l’Assemblée générale qui se sont exprimés en faveur de la résolution.

Plusieurs abstentionnistes se sont expliqués. Le Canada a déclaré que le texte ne servait en rien le processus de paix. Le Mexique a quant à lui évoqué une « réunion inutile ». Au-delà de ces motivations diplomatiques, les abstentionnistes ont-ils été sensibles aux menaces de Donald Trump ? Le président américain avait rappelé mercredi l’importance de l’aide américaine dans le monde, laissant entendre qu’il pourrait mettre fin à celle accordée à ceux qui s’exprimeraient contre sa position.

Avant même le vote, Mevlut Cavusoglu, ministre turc des Affaires étrangères, avait ainsi fermement dénoncé les pressions de Donald Trump. « Une telle attitude est inacceptable, avait-il fustigé. C’est brutal et cette assemblée ne le tolère pas. Il est immoral de penser que les votes et la dignité des Etats membres sont à vendre. Nous ne laisserons pas intimider. Vous pouvez être forts, cela ne veut pas dire que vous avez raison. »

A l’inverse de celles prises par le Conseil de sécurité où les Etats-Unis disposent d’un droit de véto, cette résolution, qui dit que « toute décision sur le statut d’Al-Qods est nulle et non avenue », n’est pas contraignante. Si elle reste symbolique, elle a force de loi qui pourrait être mise à contribution par l’autorité palestinienne en vue de poursuivre son offensive diplomatique au niveau de plusieurs organisations internationales. Les Palestiniens ont exprimé leur satisfaction à l’issue du vote. « Cette décision réaffirme que la juste cause des Palestiniens bénéficie du soutien du droit international (…) Nous allons poursuivre nos efforts à l’ONU et dans d’autres forums internationaux pour mettre fin à l’occupation (israélienne) et créer un État palestinien avec comme capitale Jérusalem-Est », a affirmé le porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas. « Aucune décision d’aucune partie ne peut changer la réalité: Jérusalem est un territoire occupé aux termes du droit international », a ajouté le porte-parole, Nabil Abou Roudeina.

« C’est une réaffirmation d’un principe international et c’est un message adressé à l’administration américaine : leurs intimidations et leurs menaces ne marchent pas, a réagi Xavier Abu Eid, porte-parole de l’Organisation de la Palestine (OLP). Pas un des alliés traditionnels ou stratégiques des Etats-Unis n’a voté contre cette résolution ou s’est abstenu. Ils l’ont tous soutenue. Donc c’est un message très fort qui est adressé à l’administration américaine. Maintenant il est important de transformer ce soutien écrasant en mesures concrètes. Cela commence par la reconnaissance d’un Etat de Palestine dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Mais ce n’est qu’un début, car d’autres mesures légales qui n’ont pas encore été prises pourraient l’être. Israël doit comprendre que violer le droit international a un prix. »

Pour les Américains, la résolution ne change rien à leur décision de reconnaître Jérusalem comme capitale de l’Etat d’Israël. Mais l’ambassadrice Nikki Haley a prévenu qu’il y aurait d’autres conséquences. « Ce vote va modifier la façon dont les Américains considèrent l’ONU et la façon dont nous considérons les pays nous manquant de respect à l’ONU. Ce vote restera dans nos mémoires », a-t-elle prévenu.

Trump ne devrait cependant pas être traumatisé par cet isolement relatif. Il souhaite depuis longtemps sabrer la contribution financière américaine et il semble avoir avant tout géré ce dossier avec des considérations électoralistes.