Flux migratoires: Le jeu d’ « image » de Madrid…

Directement affectée par un déferlement de migrants, l’Espagne plaide toujours la cause du Maroc dans la gestion des flux migratoires auprès de l’Europe. Madrid a de nouveau demandé à la Commission européenne de débloquer les fonds restants pour permettre au Royaume de gérer les entrées des migrants dans les enclaves spoliées de Sebta et Melilla ainsi que les arrivées en Espagne par voie maritime.



D’après des médias espagnols, Consuelo Rumí, secrétaire d’État aux migrations, s’est rendue à Bruxelles où elle a tenu différentes réunions avec deux objectifs : présenter l’Espagne comme l’interlocuteur du Maroc devant les partenaires européens et tenter de débloquer les fonds en attente à Rabat.

Le Maroc aurait déjà reçu 30 millions d’euros sur un montant de 140 millions d’euros promis. C. Rumí qui dénonce une « bureaucratie exacerbée » insiste pour que le reliquat soit versé au Maroc. Madrid joue ainsi la carte des financements pour mieux ferrer Rabat dans le rôle, contesté et contestable, de « gendarme » de l’Europe. D’ailleurs, le Maroc a rejeté les offres liées aux « centres d’accueil » qui lui ont été présentées, à l’instar d’autres pays africains. En parallèle, l’Exécutif espagnol tente de revêtir sa politique de gestion sécuritaire des flux migratoires d’un habit humaniste en procédant au démantèlement des barrières de barbelés qui ont marqué, dans leur chair, les plus téméraires des migrants qui ne voient de salut que dans les pays du Nord. On ne sait si dans ce processus d’humanisation le Maroc a été associé ou non. Certes, plusieurs rencontres ont eu lieu entre responsables des deux pays. Madrid ayant choisi de vendre à son opinion l’image d’un pays « clean » en terme d’accueil des migrants. Le sale boulot été réservé au voisin du Sud qui a bénéficié d’un lot de véhicules pour assurer les rondes nécessaires au Nord du Maroc. Dont les Présides sont toujours occupés…