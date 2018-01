Fondation Coca-Cola pour l’Afrique: L’irrigation dans le Haut-Atlas ciblée

Dans le cadre de l’initiative RAIN visant notamment à préserver les ressources en eau, la Fondation Coca-Cola pour l’Afrique a lancé un nouveau programme dans le Haut Atlas au Maroc ayant comme objectifs d’améliorer l’irrigation et la gestion de l’eau de plus de 30 hectares de parcelles agricoles et de créer des activités génératrices de revenus pour 880 personnes à l’horizon 2020. Mobilisant un investissement total de plus de 4 MDH dont 340 000 dollars d’investissement direct de la Fondation et un co-financement de 104 000 dollars, le programme aspire à améliorer sensiblement la gestion des ressources et la vie des populations dans les communes d’Imegdale, Ait M’hamed et Ourika dans le Haut Atlas. Sous ce nouveau programme, trois projets distincts ont été lancés. Les deux premiers, à Imegdale et Ait M’hamed, ont pour ambition de briser le cercle vicieux de la détérioration des écosystèmes locaux et de former les habitants à de nouveaux usages en matière de préservation de l’eau et de protection la biodiversité. A travers la construction de bassins de stockage d’eau d’irrigation et la réhabilitation de séguias, l’objectif est de mettre en place des systèmes d’irrigation efficients permettant aux petits exploitants de la région d’améliorer le rendement de leurs parcelles et de générer un revenu additionnel. Sur le terrain, plus d’un kilomètre de canaux d’irrigation seront réhabilités afin de placer 30 hectares de terres dans les deux communes sous un système d’irrigation optimal. Le troisième projet porte sur la création d’un jardin de permaculture au sein de Dar Taliba (maison de l’étudiante) de l’Ourika, qui offre à 150 filles issues des villages reculés de la vallée de l’Ourika l’opportunité de poursuivre leurs études au-delà de l’école primaire. Le projet est basé sur un partage participatif des connaissances avec les étudiantes résidentes, qui, à leur tour, partageront les connaissances acquises avec leurs familles et communautés respectives. L’objectif est ainsi d’imprégner les douars avoisinants des bonnes pratiques en matière de préservation de l’eau et de protection de la biodiversité à travers les jeunes filles de Dar Taliba de l’Ourika. La mise en œuvre du programme sur le terrain a été confiée au bureau d’études indépendant d’ingénierie et de conseil en environnement et développement durable RESING en partenariat avec la « Moroccan Biodiversity and Livelihoods Association (MBLA) ». Pour rappel, le projet d’optimisation de l’irrigation dans le Haut-Atlas est le troisième du programme RAIN au Maroc. En effet, la Fondation Coca-Cola pour l’Afrique a déjà mené à bien deux initiatives dans le Royaume. La première, menée de 2009 à 2011 dans la région du Haouz, a permis à plus d’un millier de personnes d’avoir accès à l’eau et à l’assainissement, et a participé à l’augmentation de la productivité des terres agricoles locales. La deuxième initiative, déployée de 2011 à 2015 dans la région de Tata, a permis de restituer plus de 800 millions de litres d’eau à la nature et de réhabiliter 230 hectares d’oasis.

