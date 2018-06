Fonds pour l’Environnement Mondial: Le Royaume présent à la 6ème Assemblée

Le Maroc entend participer en force à la 6ème Assemblée du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) qui se tient à Da Nang au Viet Nam les 27 et 28 juin 2018. Une réunion à laquelle participe les 183 pays membres du FEM, les représentants de ses 18 agences d’exécution et d’autres acteurs clés. Le Royaume y sera représenté par une forte délégation conduite par Nezha El Ouafi, Secrétaire d’Etat chargée du Développement Durable. Pour rappel, le FEM a été créé en 1991 afin de promouvoir la protection de l’environnement mondial et le développement durable par l’octroi de financements complémentaires, sous forme de dons, aux pays en développement et en transition économique pour les aider à réaliser des Bénéfices Environnementaux Globaux. Le FEM assure le rôle de mécanisme financier pour plusieurs accords multilatéraux sur l’environnement, et appui à ce titre les pays à s’acquitter de leurs engagements dans le cadre de ces conventions. Depuis sa création, le FEM a financé environ 4000 projets pour un montant d’environ 1,5 Milliard $. Le FEM intervient sur 5 thématiques stratégiques qui sont la Biodiversité, le Changement Climatique, la Dégradation des Terres, les Polluants Chimiques et les Eaux Internationales. Par conséquent, plusieurs départements ministériels interviennent, selon leurs compétences respectives, dans la mise en œuvre des projets du FEM au Maroc. Dans l’exécution des projets, le FEM s’appuie sur 10 agences, dont six concernent le Maroc, à savoir : la Banque Mondiale, le PNUD, le PNUE, l’ONUDI, la FAO et la Banque Africaine de Développement, la Banque Européenne pour la reconstruction et le développement (A titre indicatif le Projet de Ain Beni Mathar est exécuté par la Banque Mondiale et le Projet MENARID par le FIDA et l’ONUDI). Depuis 1997 et jusqu’à 2016, le FEM a pu financer 39 projets au Maroc, pour 138 Millions $ de dons correspondant à plus d’un Milliard $ de cofinancement.

