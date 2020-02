Football: La VAR pour la première fois lors de la 16 journée de la BOTOLA PRO D1

Le compte à rebours de la BOTOLA PRO de la Division Une va commencer aujourd’hui avec la programmation de la 16 ème journée. Avec le recours à la VAR pour la première fois, ce qui va contribuer à réduire les contestations sinon à clouer le bec à ceux qui sont habitués à crier au complot une fois leurs intérêts sont touchés.

On a donc décidé d’entamer les matches retour sans avoir décidé de statuer sur le match DHJ vs RCA qui décidément ressemble à l’Arlésienne. Le WAC mène le bal mais la RSB est décidé à le traquer et aspirer au sacre du championnat national après avoir remporté le sacre de la Coupe du Trône. Pourvu que l’on s’attelle à régler plusieurs détails techniques avant de s’en mordre le doigt. Voici par ailleurs le programme de la 16 ème journée de la BOTOLA PRO 1 du week-end :

Samedi 15 février:

Renaissance de Berkane – Hassania d’Agadir (Stade Municipal – Berkane19h)

Wydad de Casablanca – Difaâ d’El Jadida (Complexe sportif Mohammed V – Casablanca19h)

Dimanche 16 février:

Renaissance de Zemamra – Youssoufia de Berrechid (Stade Ahmed Choukri – Zemamra-16h)

AS FAR – Moghreb de Tétouan (Complexe sportif Prince Moulay Abdellah – Rabat-19h)

Mardi 18 février:

Olympique de Khouribga – Olympic de Safi (Complexe OCP – Khouribga-17h)

Jeudi 20 février:

Raja de Béni-Mellal – Raja de Casablanca (Stade Municipal – Oued Zem-17h).