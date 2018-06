Forbes Most Valuable Brands: Huawei au classement 2018

Huawei est l’unique entreprise chinoise à figurer au classement annuel Forbes qui vient tout juste de dresser un nouveau listing des meilleures marques au niveau mondial pour l’année 2018. Pour rappel, c’est pour la seconde année consécutive que Huawei a été choisi pour faire partie de ce rating. En 2018, Huawei est parvenu à se hisser au 79e rang des meilleures marques mondiales: sa valeur de marque est aujourd’hui estimée à pas moins de 8,4 milliards de dollars américains. C’est en 2017 que Huawei a commencé à figurer, pour la première fois, au sein de ce classement annuel dressé par Forbes: la société occupait alors le 88e rang mondial, pour une valeur de marque estimée à 7,3 milliards de dollars. En l’espace d’une année seulement, et grâce au développement rapide de Huawei, la valeur de marque de l’entreprise a pu augmenter de 15% en glissement annuel pour atteindre les 8,4 milliards de dollars. La société a pu également se hisser de la 88e à la 79e place des meilleures marques au monde. Pas moins de 20% des sociétés figurant au TOP 100 de ce classement sont des entreprises technologiques : celles-ci dominent d’ailleurs ce listing en y occupant les 5 premières places. Apple maintient toujours autant son leadership en se classant une nouvelle fois numéro 1, et ce pour la huitième année consécutive : il est suivi respectivement de Google, Microsoft, Facebook et Amazon. Les marques qui figurent au TOP 100 sont originaires de 16 pays différents : la grande majorité d’entre elles (54 marques) sont issues des États-Unis, tandis que 12 marques proviennent par exemple d’Allemagne, 7 marques du Japon, 7 de France etc. Huawei reste toutefois la seule marque chinoise à figurer sur cette liste.

