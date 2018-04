Ford Fiesta: Ode à la technologie

SCAMA importateur exclusif de la marque Ford vient de lever le voile, une première régionale, sur la dernière version de la mythique citadine Fiesta. Cette 8ème génération se veut encore plus sophistiquée et tendance que jamais mais en restant fidèle à son héritage. La nouvelle Fiesta offre ainsi un design plus dynamique et plus robuste, s’annonce plus performante et dotée de technologies de pointe, et offrant toujours une expérience de conduite axée sur le plaisir. A l’occasion de son lancement, Abdelouahab Ennaciri, Directeur Général de SCAMA, a affirmé que : « La Fiesta est le modèle favori de nos clients et une voiture appréciée pour ses qualités technologiques et de conduite. En lançant officiellement la commercialisation de ce nouvel opus, nous sommes convaincus que cette nouvelle Fiesta saura encore et toujours satisfaire toutes les attentes et conserver son statut de l’une des voitures les plus populaires du Royaume ». Dans ce sens, ce nouveau modèle joue la carte de l’élégance et du haut de gamme, en bénéficiant d’un tout nouveau dessin de son habitacle reflétant la nouvelle philosophie mondiale de design intérieur de Ford. Le design extérieur de la nouvelle Fiesta s’appuie sur le style audacieux de la version actuelle et y ajoute une touche supplémentaire d’élégance et de fluidité. Le capot et la grille de calandre adoptent un design plus simple. Encore plus élégants, les projecteurs offrent un nouvel effet enveloppant qui est immédiatement reconnaissable, de jour comme de nuit. Avec ses lignes étirées, le profilé latéral est plus fluide. La carrosserie est 71 mm plus longue et 13 mm plus large pour donner un aspect plus premium au véhicule. Côté habitacle, le design intérieur se veut intuitif, émotif et centré sur l’utilisateur, inspiré par les smartphones et les tablettes. La conception ergonomique et les matériaux souples, y compris pour la partie supérieure de la planche de bord, contribuent à une sensation de qualité Premium. En effet, le nouveau design intérieur de Ford s’attaque à la simplification de gestion des commandes de bord, désormais beaucoup plus intuitives. La disposition de l’écran central a permis de réduire de moitié le nombre de boutons physiques sur le tableau de bord par rapport à la précédente génération de Fiesta. Les passagers des sièges arrière bénéficient d’un espace aux genoux en hausse de 16 mm, notamment grâce à l’adoption de nouveaux sièges inclinés plus souples et offrant un meilleur appui latéral. Le hayon de la nouvelle Fiesta est également plus large pour faciliter l’accès au coffre et l’espace de stockage de la boîte à gants a été augmenté de 20%. Les portes arrière peuvent stocker des bouteilles d’eau de 0,6 litre pour les voyages en famille et la console centrale abrite un bac d’une capacité de 1 litre.

Sophistication réussie

Au niveau technologique, la nouvelle Ford Fiesta dispose du plus grand arsenal technologique de sa catégorie pour apporter plus de confort et de sécurité à son conducteur et ses occupants. Elle accueille ainsi le système multimédia connecté SYNC 3 qui permet aux conducteurs de contrôler le système audio, la navigation et les smartphones connectés en utilisant des commandes vocales usuelles. Le système est également compatible avec Apple CarPlay et Android Auto™, et leurs assistants vocaux respectifs (Siri et Google Assistant). Au niveau sécurité, les systèmes de sécurité active et passive combinés aux différentes technologies d’aide à la conduite embarquées ont permis au modèle d’obtenir la note maximale, de 5 étoiles, aux tests de sécurité Euro NCAP. La carrosserie de la Fiesta comporte 36% d’acier boré pour plus de robustesse dans les domaines clés, notamment dans la partie supérieure du pilier central qui utilise une nouvelle conception en T pour transférer plus efficacement l’énergie d’impact latéral dans le toit. Les nouvelles sections de porte protègent davantage les occupants contre les chocs latéraux et les portes contiennent également des capteurs de pression qui permettent d’activer les systèmes de retenue plusieurs millisecondes plus tôt. Le véhicule accueille également des dispositifs de retenue innovants, comme des ceintures de sécurité autobloquantes – un dispositif qui s’active mécaniquement en cas d’impact pour éviter le glissement et élimine donc le besoin d’un airbag genou pour le conducteur. Les sièges extérieurs arrière comportent des limiteurs de charge et des prétensionneurs – jusque-là uniquement disponibles pour les occupants des sièges avant – afin de restreindre les blessures liées à la ceinture. Sous le capot, la nouvelle Fiesta propose une gamme de moteurs Essence et Diesel, délivrant des performances et une efficacité énergétique de premier ordre. Élu meilleur petit moteur 6 années d’affilée, le moteur Essence 1.0 litre EcoBoost sera disponible en versions 100 ch, associé à une boîte de vitesses automatique à six rapports avec palettes au volant. Cette motorisation Essence affiche une consommation réduite à partir de 4.3l/100km. Le moteur 1,5 litre TDCi développe 85 ch n’émettant que 82g de CO2/km avec une consommation de 3.2l/100km, notamment grâce à la nouvelle transmission manuelle à six rapports de Ford. Le moteur 1.1 litre Essence de Ford, qui partage son architecture à trois cylindres avec le bloc 1.0 litre EcoBoost, sera proposé avec une nouvelle boîte de vitesses manuelle à cinq rapports, dans des versions 70 ch et 85 ch. Ce moteur remplacera l’actuel bloc essence 1.25 litre atmosphérique et offrira plus de puissance et des émissions de CO2 réduites à 101 g/km et une consommation de 4.4l/100km. La Nouvelle Fiesta sera disponible au Maroc en carrosserie cinq portes et en trois versions : la Trend, la Trend plus et la Titanium, avec des combinaisons moteurs-boîtes performantes et économiques. Les prix démarrent à partir de 145 000 dhs TTC pour les versions Essence et de 165 000 dhs TTC pour les versions Diesel.