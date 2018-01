Formule E de Marrakech: Panasonic Jaguar Racing vise le sacre

Après avoir fait un début remarquable à Hong Kong, la perle de l’Orient, Panasonic Jaguar Racing s’est dirigée vers la ville rouge, Marrakech pour la prochaine course du championnat de Formule E de la FIA. Ce troisième e-Prix de la saison, prévu le 13 janvier, commence au Circuit international automobile Moulay El Hassan avant de serpenter à travers les rues de Marrakech. Le circuit, long de 3 kilomètres, est un des plus longs de la compétition, poussant les équipes à faire de la gestion d’énergie la priorité. L’écurie britannique avait remporté à Hong Kong le même nombre de points que sur l’ensemble de la saison trois. L’ancien champion Nelson Piquet Jr avait donné dans ce sens un avant-goût de ce qui attendait l’équipe lors des prochaines courses, se basant sur son expérience et sur ses connaissances pour remporter les premiers points de l’équipe de la saison. Dans la course deux, Mitch Evans avait atteint le Super Pole pour la première fois et a enregistré le premier podium de l’histoire de l’équipe en Formule E. Pour ce dernier : « Hong Kong a constitué un début enthousiaste pour la saison et une vraie stimulation pour Jaguar. La Jaguar I-TYPE 2 s’avère beaucoup plus rapide que la voiture de course de l’année dernière et les bénéfices des changements effectués sont tangibles. Marrakech est un circuit différent et nous devons rester vigilants afin de nous assurer que nous sommes en train de courir de manière efficiente et compétitive. Les points sont difficiles à emporter en Formule E mais nous sommes prêts à relever le défi ». Aussi, et pour étoffer sa participation à Marrakech, Panasonic Jaguar Racing a annoncé que Paul Di Resta et Pietro Fittipaldi piloteront la Jaguar I-TYPE 2 pour l’équipe britannique lors de la journée de test de Formule E pour les novices en formule E le dimanche 14 janvier, après le E-Prix.

2017/2018 FIA Formula E Championship. Official Test – Valencia, Spain Monday 2 October 2017. Jaguar Photo: Sam Bloxham/LAT/Formula E ref: Digital Image _J6I8726 2017/2018 FIA Formula E Championship. Round 2 – Hong Kong, China. Sunday 03 December 2017. Mitch Evans (NZL), Panasonic Jaguar Racing, Jaguar I-Type II. Photo: Mark Sutton/LAT/Formula E ref: Digital Image DSC_3397 2017/2018 FIA Formula E Championship. Riound 1 – Hong Kong, China. Thursday 21 July 2016. Nelson Piquet Jr. (BRA), Panasonic Jaguar Racing, Jaguar I-Type II Photo: Mark Sutton/LAT/Formula E ref: Digital Image DSC_0098