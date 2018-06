Fortes pressions sur les kurdes syriens: Une ouverture sur Damas?

Une délégation du Front démocratique syrien (opposition) s’est rendue dans la ville de Kamychli (nord-est) pour nouer un dialogue entre son administration autoproclamée kurde et Damas, rapporte jeudi le journal syrien Al-Watan citant la porte-parole du Front, Mays al-Kareidi.

Selon cette dernière, les Kurdes se sont déclarés prêts à «envoyer une délégation à Damas et à négocier avec le gouvernement syrien sans condition préalable». «Les Kurdes ont confirmé qu’ils n’avaient pas d’intentions séparatistes et qu’ils n’envisageaient pas d’utiliser les armes contre l’armée syrienne», a déclaré Mme Crady. Ajoutant que les Kurdes ont cependant des «exigences concernant la démocratisation de la société et la gestion administrative».

Les Forces démocratiques syriennes (FDS), constituées essentiellement de formations armées kurdes, contrôlent aujourd’hui la province nord-est d’Hassaké, la plupart grande partie de la province de Raqqa, ainsi que la rive gauche de l’Euphrate dans la province de Deir ez-Zor.

Après la défaite des terroristes de Daech en 2017, les FDS se sont emparées de plusieurs grands champs pétroliers dans la région située à l’est de l’Euphrate. Le gouvernement syrien a à plusieurs reprises averti qu’il allait reprendre le contrôle de ces sites.

Quoi qu’il en soit, une course contre le temps semble engagée dans la gestion de ce dossier. Ainsi, des informations ayant circulé, faisant état d’une rencontre tripartite à venir entre les États-Unis, la Jordanie et la Russie à Amman, sur la zone de désescalade dans le sud de la Syrie seraient fausses. C’est ce qu’auraient confié des sources bien informées au journal al-Ghad.

Des sources jordaniennes bien informées citées par le journal al-Ghad, ce 7 juin, auraient démenti les informations faisant état d’une rencontre à venir à Amman pour discuter des conditions de préservation de la zone de désescalade dans le sud de la Syrie. «Il n’y aura aucune rencontre tripartite entre les États-Unis, la Jordanie et la Russie à Amman, ayant pour objet la préservation de la zone de désescalade dans le sud de la Syrie», auraient confié les sources. Elles auraient ajouté que ce démenti faisait écho «à des informations de journaux et à des déclarations de responsables russes ayant fait état de cette éventuelle rencontre à venir en Jordanie».

«Des responsables de différents pays ont déclaré ces derniers jours qu’un accord régional et international a été mis au point permettant à l’armée syrienne d’assoir son contrôle sur les frontières sud du pays», alors qu’il n’en est rien, auraient-elles précisées.

Pour mémoire, des membres d’une délégation d’experts militaires et de conseillers d’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et de Jordanie ont eu, il y a un certain temps, plusieurs rencontres avec des représentants de tribus arabes sur le territoire de la base militaire américaine située au sud de la ville d’Aïn al-Arab, dans le gouvernorat d’Alep, contrôlée par les Unités kurdes de protection du peuple (YPG), a appris l’agence Sputnik.

Dans ce contexte, le dirigeant du Parti démocratique du Kurdistan syrien, Gelo Iso, a déclaré à l’agence que l’Arabie saoudite, l’Égypte, les Émirats arabes unis et la Jordanie souhaitaient mettre en place une force de coalition arabe en Syrie et que Washington voulait leur «confier» les territoires septentrionaux du pays et ceux qui sont habités par les Arabes sunnites.

Toutefois, les pays arabes ont des appréhensions au sujet de ce projet. D’une part, ils craignent un éventuel guet-apens de la part des Américains et, d’autre part, ils se méfient de la réaction de l’Iran, de la Russie et de la Turquie s’ils entraient en Syrie, a expliqué Gelo Iso.

Intelligence avec Daech ?

Un autre dossier des plus épineux, à savoir les prisonniers de Daech, soulève aussi nombre de questions sur le rôle des Kurdes qui détiennent des milliers de combattants islamistes. Un journaliste allemand qui a parlé à certains d’entre eux affirme que les milices, ne voulant plus assumer les frais de détention, s’apprêteraient à les rendre à Daech. Björn Stritzel qui collabore avec le Bild a rencontré des combattants de Daech originaires de son pays dans le Nord de la Syrie. Les témoignages de ces djihadistes d’origine allemande qui ne se connaissent pas concordent : ils craignaient d’être les «prochains à être reconduits» à l’Etat islamique qui contrôle encore certaines régions du pays, selon un tweet du journaliste posté le 5 juin.

Selon le journaliste, ils lui auraient soufflé que des djihadistes d’origine marocaine, russe, turque, tunisienne leur auraient été déjà rendus. Pour le moment, il ne s’agirait que de femmes de combattants et de leurs enfants, a précisé le quotidien allemand après la parution de l’enquête, mais au cœur des centres de détention kurde la rumeur d’échanges planerait.

Björn Stritzel a en outre communiqué un document des services de sécurité intérieure belges, le VSSE, qui abonderait dans son sens. Dans ce document envoyé à la police fédérale, au procureur fédéral, à la direction générale des affaires consulaires et avisé par le parquet fédéral le 25 avril, les services affirment que selon leur enquête sur place, des femmes et des enfants ont été transportés dans des zone contrôlées par Daech. Ils redoutent qu’une douzaine de familles belges détenues dans les camps d’Al Roj et d’Al Hol subissent le même sort. Les djihadistes étrangers constituent aussi une épée de Damoclès susceptible de s’abattre au gré du rapport entre les Kurdes et l’Occident. Lors de l’invasion turque d’Afrin, les puissances internationales qui soutenaient officiellement ou officieusement les Kurdes syriens durant les années de guerre en Syrie se sont détournées. Et l’accor conclu entre Ankara et Washington à Minbej, ayant contraint les YPG à quitter la zone, confirme que les anciens soutiens n’entrent plus dans le jeu géostratégique au Rojava.

Par ailleurs, le journaliste dit avoir contacté le ministère des Affaires étrangères allemand qui a confirmé le renvoi de certains prisonniers djihadistes dans les territoires contrôlés par l’Etat islamique. RMC avait aussi dévoilé le 31 mai, après consultation d’un rapport émis par une organisation internationale, qu’une quinzaine de familles représentant près de 104 femmes et enfants russes, indonésiennes et marocaines avaient été remises à Daech en échange de prisonniers kurdes.

Quelques mois après la fin des derniers combats pour débarrasser la Syrie de l’Etat islamique, les puissances internationales ont renâclé pour rapatrier et juger sur leur sol leurs ressortissants mais ne semblent pas avoir dédommagé les Kurdes qui assurent leurs frais de détention. Seuls les Russes et les Indonésiens ont entrepris une démarche volontariste pour le retour de certains de leurs combattants. En 2017, seuls 700 combattant ont été jugés, mais aucun étranger ne figurait parmi eux. Pire encore, les femmes de djihadistes ne peuvent pas y être jugées à cause d’un vide juridique. Actuellement, une centaine de djihadistes d’origine française seraient encore entre les mains des YPG, dont deux tiers de femmes.