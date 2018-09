Forum International des Fonds Souverains : Célébration du 10e anniversaire à Marrakech

Le Royaume du Maroc a accueilli le Forum International des Fonds Souverains dont la dixième édition s’est tenue à Marrakech du 18 au 21 septembre 2018. C’est la première fois que cet événement se déroule en Afrique. Chaque année, il réunit les plus grands fonds souverains membres de l’International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF). Ce réseau mondial compte 32 fonds souverains qui gèrent environ 80% des actifs souverains de la Planète. Organisée par l’IFSWF et le fonds souverain Ithmar Capital, la rencontre a convié plus de 200 participants, principalement des présidents et directeurs généraux des institutions financières les plus importantes, rassemblés autour du thème : « Gouvernance, investissement et innovation dans un monde en évolution ». Ce forum a connu la participation de plusieurs fonds souverains internationaux, notamment de la République Populaire de Chine (China Investment Corporation), des Émirats arabes unis (Abu Dhabi Investment Authority), de l’État du Qatar ( Qatar Investment Authority), d’Australie (Future Fund), de la République du Botswana (Pula Fund),de la République Fédérale du Kazakhstan (Samruk-Kazyna), de l’Émirat du Koweït (Kuwait Investment Authority), de l’Alaska (Alaska Permanent Fund) et de la République d›Azerbaïdjan (State Oil Fund of Azerbaijan). Grâce à la politique menée depuis plusieurs années pour positionner le Royaume en tant que hub d’investissement tourné vers l’Afrique, le Maroc réaffirme une fois de plus son rôle d’acteur majeur de développement et de collaboration au niveau international. Le Maroc a en effet entrepris ces dix dernières années, des projets de grande envergure visant à élever ses infrastructures aux standards internationaux, à l’instar du port Tanger- Méditerranée, du programme de renforcement et d’extension du réseau autoroutier national, de la mise à niveau des infrastructures aéroportuaires ou encore de la dynamisation du secteur bancaire. Au cours des trois jours de discussions, plusieurs thèmes ont été abordés : le rôle des fonds souverains dans la croissance économique, les challenges de la mondialisation, les dix ans des Principes de Santiago et la construction d’un système financier durable, entre autres. Le dernier jour a été consacré en parti à l’Afrique sous le thème : « L’Afrique nouvelle : développer des opportunités sur le continent ». Les participants ont longuement détaillé les immenses potentialités de ce territoire, dont la population représentera en 2025 près du quart de la population mondiale avec une main-d’œuvre qui dépassera le milliard d’individus en 2034. Dans ce contexte, le continent est actuellement la région du monde la plus dynamique en termes de création de fonds souverains.

