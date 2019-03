Forum mondial de lutte contre le terrorisme: Le Maroc co-préside avec le Canada…

Le Maroc a été réélu à l’unanimité des membres du Forum Mondial de Lutte contre le Terrorisme (GCTF) pour un troisième mandat à la coprésidence de cette instance, au cours de la 15ème Réunion du Comité de Coordination du GCTF, organisée, mercredi à Malaga.

Après deux mandats consécutifs, menés conjointement avec les Pays-Bas, le Maroc co-présidera le GCTF avec le Canada pour la période 2020-2022.

Ce troisième mandat est une confirmation du rôle pionnier joué par le Maroc au sein du GCTF et un témoignage fort de la confiance renouvelée des membres du Forum pour la poursuite, par le Royaume, de cette responsabilité à la tête d’une structure regroupant 30 membres parmi les plus engagés en matière de lutte contre le terrorisme.

Le Forum Mondial de Lutte contre le Terrorisme (GCTF) est une plateforme lancée en 2011, et co-présidée depuis 2016 par le Maroc et les Pays-Bas. Il est composé de 30 membres (29 pays + l’Union Européenne) et coopère étroitement avec de nombreuses organisations internationales, régionales et sous-régionales, dont l’ONU.

Sa structure s’articule autour de cinq groupes de travail portant sur la Lutte contre l’Extrémisme Violent, les Combattants Terroristes Etrangers, la Justice Pénale et l’Etat de Droit, le Renforcement des capacités en Afrique de l’Ouest et le Renforcement des capacités en Afrique de l’Est. Ses activités réunissent régulièrement des décideurs et des experts dans les domaines de lutte contre le terrorisme.