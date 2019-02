Forum Vérité et Justice: Un sit-in devant le Parlement le 3 mars…

La coordination des familles des personnes disparues et des victimes de disparitions forcées au Maroc, relevant du Forum Vérité et Justice (FVJ), prévoit d’organiser une assemblée générale le 3 mars prochain à Rabat.

Le FVJ précise, dans un communiqué, que cette rencontre sera intitulée «L’adoption d’un mécanisme national indépendant est le moyen de révéler toute la vérité dans le dossier des personnes disparues et des victimes de la disparition forcée». Elle sera accompagnée d’un sit-in de sensibilisation devant le Parlement à Rabat pour «réclamer la vérité sur les violations flagrantes des droits de l’homme au Maroc», poursuit le communiqué.

Le Forum note aussi que «le dossier des violations flagrantes des droits de l’homme est toujours ouvert» et rappelle ses «demandes fondamentales qui n’acceptent pas le report», à commencer par la «révélation du sort de toutes les personnes enlevées et la diffusion de la liste complète des personnes disparues». Le FVJ exige toujours la révélation de la liste des «personnes décédées par torture dans les centres d’interrogatoire et les lieux de détention ainsi que sur toutes les considérations politiques et de sécurité ayant conduit à ces crimes».

La même source rappelle aussi, entre autres, la nécessité de «permettre aux victimes, aux détenteurs de droits et à toutes les parties intéressées d’accéder aux archives» et la ratification, par le Maroc, de la Convention internationale contre la disparition forcée.