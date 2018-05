FRS joue la carte des Canaries: Nouvelles routes investies

La compagnie maritime FRS vient d’annoncer augmenter ses itinéraires avec l’ajout des lignes de Motril – Melilla et de Huelva – Îles Canaries. Ces deux nouvelles routes ont été exploitées jusqu’à présent par la compagnie maritime ARMAS. FRS prendra le relais sur ces routes et commencera à les exploiter début juillet. FRS utilisera dans un premier temps les navires Volcan de Tauce (Motril-Melilla) et Volcan de Teide (Huelva-Canaries). Ces derniers appartiennent à la flotte de la compagnie maritime ARMAS. Ils seront affrétés par FRS, selon les normes de qualité par lesquelles la compagnie maritime est connue dans le détroit de Gibraltar. FRS est une référence dans le détroit de Gibraltar, non seulement pour le transport de marchandises, mais aussi pour plus de 1.8 million de passagers et plus de 400.000 véhicules qu’elle transporte chaque année dans le détroit.

