Futsal: Le Maroc remporte le tournoi de Changshu

La sélection nationale de Futsal a remporté, mardi, le tournoi international de Changshu en s’imposant par 4 buts à 3 face à la sélection danoise, dans le cadre de la 3ème et dernière journée de la compétition.

Idriss Rais, auteur d’un doublé, Saad Knia et Soufiane Mesrar ont offert la victoire aux nationaux qui signent leur troisième succès de rang dans cette compétition après avoir ravi la vedette à la Malaisie (3-0) et la Chine (5-0), indique la Fédération royale marocaine de Football (FRMF).

Le Comité d’organisation du tournoi a attribué le titre de meilleur gardien de but à Reda Khayari et celui du meilleur joueur de ce championnat international à Saad Knia, selon la même source.

Les Lions ont battu lors de la première journée la Malaisie (3-0) grâce à Zakaria Kaouiri et Said Knia qui a inscrit un doublé.

Lors de la 2ème journée les Lions ont rugi à nouveau avec cinq réalisations signées Bilal El Bakkali (deux buts), Idriss Raïs El Fenni, Saad Knia et Mohamed Jaouad.