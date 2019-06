G. Salah dans le collimateur des Algériens: Système, dégage !

Pour ce 17ème vendredi, des milliers d’Algériens ont battu le pavé de la capitale en exigeant, comme toujours, le départ du système et de tous ses symboles.

La même ferveur était visible parmi la foule qui arpentait les principales artères d’Alger la Blanche et ce malgré le déploiement massif des forces de l’ordre et la multiplication des points de contrôle dressés par la gendarmerie à l’entrée de la capitale.

Ceux qui sont venus de l’est du pays se sont retrouvés face à un dispositif sécuritaire impressionnant à Dar El Beïda (entrée est d’Alger) pour les empêcher de rejoindre le centre de la capital pour prendre part aux grandes manifestations.

Mais il faut dire que la fièvre du vendredi ne concerne pas la seule capitale.

D’impressionnantes marches ont été signalées aussi bien à Oran qu’à Tizi-Ouzou.

Tout cela confirme si besoin est que la réponse du « système » à la demande populaire est encore loin de satisfaire la majorité.

Dès lors, les récentes arrestations opérées ces derniers jours, n’ont visiblement pas convaincu les manifestants.

Ceux-là même qui aspirent à un changement radical qui démarre avec le départ de tous les symboles du pouvoir.

Des slogans hostiles au général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, ont été d’ailleurs scandés par les manifestants. Pour lui signifier, en tant qu’homme fort du moment, que les opérations d’élagage opérées parmi les affidés du système restent parcellaires et sélectives.

Force est de rappeler que le général à la retraite, Ali Ghediri, n’a pas échappé aux purges déployées par le système pour regagner la confiance de la rue.

Ce général que d’aucuns assimilent à un des hommes de l’ancien « Rab Dzair », Mohamed Mediene, dit Toufik, a été placé, jeudi 13 juin, sous mandat dépôt, suite à son audition par un juge d’instruction du Tribunal de Dar El Beida à Alger.

Le juge d’instruction a retenu deux chefs d’accusation contre l’ex candidat aux élections présidentielles avortées du 18 avril, A. Ghediri, la fourniture à des agents de pays étrangers d’informations qui portent atteinte à l’économie nationale, et la participation à un projet visant à porter atteinte au moral de l’armée dans le but d’affaiblir la défense nationale.

On n’est donc pas loin du « complot contre l’Etat », crime pour lequel la justice algérienne n’hésite pas à prononcer la peine capitale.

Le jour même, on signalera aussi que l’ancien chef du gouvernement algérien Abdelmalek Sellal a été placé en détention provisoire.

Il était entendu par un juge de la Cour suprême dans le cadre d’une enquête pour corruption.

Il rejoint en cela Ahmed Ouyahia, lui aussi ex-chef de gouvernement sous Bouteflika, mis en détention provisoire jeudi après-midi après avoir été entendu par la Cour suprême, lui aussi dans le cadre d’une enquête pour dilapidation des deniers publics, abus de fonction et octroi d’indus privilèges.

A. Sellal, proche de l’ancien président déchu, avait fait campagne, en 2014, pour son protecteur qui briguait un 4ème mandat alors qu’il subissait les séquelles d’un AVC.

Campagne qui fut animée avec d’autres hommes, dont Amara Benyounes, ancien ministre du Commerce ; lui aussi placé en détention provisoire le jour même, dans le cadre de la même enquête.

Ce sont donc les responsables politiques symboles de l’époque Bouteflika qui sont désormais incarcérés à la prison d’El Harrach, où sont déjà détenus des hommes d’affaires depuis le mois d’avril.

Et l’affaire ne semble pas terminée puisqu’une dizaine d’autres hautes personnalités sont convoquées par la Cour suprême.

On signalera, enfin, que parmi les hommes d’affaires, c’est le responsable de l’entreprise de production automobile Sovac, Mourad Oulmi, qui a été rattrapé par la justice.