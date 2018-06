Gastronomie: Rebellato cherche pied à Casablanca

L’une des icônes de la cuisine italienne de qualité, Giulio Rebellato, qui a ouvert en 1985 à Paris le célèbre restaurant Rebellato, repris par son fils en 2007, vient révolutionner l’univers de la gastronomie italienne à Casablanca. Lieu de rencontres privilégié des stars et personnalités passionnés de cuisine italienne, Rebellato sera présent dans plusieurs villes comme Rabat et Marrakech. L’installation de Rebellato au Maroc se fait en association avec Yab Holding, présidé par Yahia Ababou (Groupe Casa José, Le Comptoir des Arènes), un des leaders de la restauration au Maroc. La nouvelle entité Rebellato Maroc, codétenue à 50/50 par les deux partenaires, a d’ores et déjà mandaté l’agence immobilière Capital Foncier à Casablanca pour la recherche active de ses futurs locaux commerciaux. À la clé : un ensemble qui reflétera la culture italienne avec de subtiles touches faisant référence à l’héritage de l’enseigne. En plus de la pizza napolitaine, le restaurant des stars proposera toutes les recettes traditionnelles (margherita, regina, parma) mais aussi de délicieuses créations, grâce à un large choix d’entrées, de salades et de carpaccios. Une immersion inédite dans la grande cuisine italienne est ainsi garantie pour les amateurs des plats emblématiques de l’Italie !

