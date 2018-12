Gaza renoue avec les manifs: Sous le signe de la solidarité avec le peuple palestinien

En de 36 ! C’est encore un vendredi de mobilisation qui s’est déroulé à Gaza, avec son concert de blessés par balles. En effet, les Gazaouis ont investi la frontière avec l’entité sioniste pour manifester contre le blocus auquel est soumise la bande et fustiger le « Deal du siècle » de Donald Trump et les processus de normalisation engagés par certains pays arabes avec Israël. D’après les autorités sanitaires palestiniennes, au moins une dizaine de palestiniens, désarmés, ont été blessés par balles, outre un journaliste, ont été évacués. Plus, la soldatesque israélienne n’a pas hésité à cibler une ambulance.

La situation est loin d’être réconfortante dans la bande de Gaza. Sur le plan politique, la discorde avec Ramallah n’est plus à démontrer, ce qui met à rude épreuve le rôle égyptien de « réconciliation ». Hamas s’en prend à Mahmoud Abbas pour n’y voir en lui que le principal moteur de la discorde inter-palestinienne. Ce qui complique davantage la donne pour le peuple palestinien en proie à une offensive israélo-américaine qui tend à le priver de ses droits inaliénables.

La bande de Gaza endure aussi une crise économique sans précédent. Malgré le soutien qui lui a été apporté par le Qatar, un geste qui a été vertement critiqué par l’Autorité palestinienne qui y voit un encouragement de la division.

On signalera aussi que Médecins sans frontière (MSF) a souligné dans un communiqué publié jeudi 29 novembre, avoir traité à Gaza 3 117 patients pour des blessures par balles du 30 mars au 31 octobre 2018 sur un total de 5 866 blessés par arme à feu répertoriés par le ministère local de la Santé. Selon l’association, « une véritable urgence sanitaire prend lentement forme à Gaza alors que les besoins des patients grièvement blessés par les tirs de l’armée israélienne lors des manifestations sont en augmentation ».

Pour la plupart touchés aux jambes, ils présentent des fractures ouvertes ou des lésions graves des tissus. « Des blessures complexes et graves, difficiles à soigner. La gravité de ces blessures, combinée à l’absence de traitement adéquat au sein d’un système de santé extrêmement précaire, signifie que le risque d’infection est très élevé, en particulier pour les patients avec des fractures ouvertes », s’alarme MSF. Sur les quelque 3 000 fractures ouvertes, plus de 1 000 personnes seront probablement infectées estiment les membres de l’association. « 65% des blessés totaux auront besoin de soins chirurgicaux supplémentaires, de physiothérapie et de rééducation (…) Les conséquences de ces blessures, en particulier non traitées, peuvent aller jusqu’au handicap permanent pour certains, et jusqu’à l’amputation ou au décès en cas d’infections non soignées », ajoute le communiqué. Pour MSF, « une réponse adéquate coûtera des dizaines de millions d’euros. Une somme qui doit être trouvée d’urgence ».

Marie-Elisabeth Ingres indique que « MSF a déjà triplé sa capacité à Gaza mais le volume nécessaire de chirurgie, d’antibiotiques rigoureusement gérés, de soins intensifs infirmiers et de physiothérapie de long terme est sidérant. Un tel nombre de patients mettrait les meilleurs systèmes de soins au monde sous pression. A Gaza, c’est dévastateur. »

Aoun monte au créneau

A la veille du vendredi de la colère à Gaza, le président libanais Michel Aoun a fustigé les décisions américaines et israéliennes à l’encontre des Palestiniens, à l’occasion de la Journée Internationale de solidarité avec le peuple palestinien.

« Les manquements de la communauté internationale à ses responsabilités à l’égard de la cause palestinienne et son recours aux deux poids deux mesures contribuent à perpétuer les guerres qui embrasent le Moyen-Orient à cause de l’injustice qui y règne », a estimé le chef de l’État sur le compte Twitter de la présidence. « La proclamation de Jérusalem comme capitale d’Israël, le vote de la loi sur l' »État-nation du peuple juif » et la diminution des aides à l’Unrwa (Office de secours des Nations unies pour les réfugiés de Palestine) portent atteinte à la résolution 194″, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU en 1948, a ajouté le président Aoun.

L’État hébreu considère toute la ville de Jérusalem comme sa capitale, alors que les Palestiniens aspirent à faire de Jérusalem-Est la capitale de leur futur État. L’année dernière, le président américain, Donald Trump, avait reconnu Jérusalem comme capitale d’Israël et y a transféré l’ambassade américaine jusque-là à Tel-Aviv, provoquant un tollé international, notamment dans le monde arabe.

Par ailleurs, une loi sur l’ « État-nation du peuple juif » a été adoptée le 19 juillet avec le soutien du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Cette loi confère aux juifs le droit « unique » à l’autodétermination en Israël. Elle fait partie des lois fondamentales qui font office de Constitution pour le pays.

Parallèlement, les États-Unis ont diminué en 2018 de plus de 500 millions de dollars leur aide aux Palestiniens.

Pressions US

En parallèle, force est de souligner que les Etats-Unis ont fait pression à l’ONU sur les Européens pour qu’ils soutiennent un projet de résolution à l’Assemblée générale condamnant les tirs de roquettes vers Israël du mouvement islamiste palestinien du Hamas. C’est ce qu’a annoncé Danny Danon, ambassadeur israélien aux Nations unies.

On rappellera que dans une lettre ouverte adressée mercredi à la présidente de l’Assemblée générale de Nations Unies Maria Fernance Espinosa et à ses états membres, Ismail Haniyeh, le chef du Hamas, a fustigé une résolution proposée par les Etats-Unis pour condamner les tirs de roquettes sur les villes israéliennes. Il l’a qualifiée d’effort pour « délégitimer la résistance palestinienne ».

« Le mouvement de résistance islamique – le Hamas – suivons avec grande colère et condamnation les efforts actuels misérables menés par les Etats-Unis d’Amérique, non seulement pour adopter la version israélienne du conflit, mais aussi pour fournir tous les équipements nécessaires et le soutien moral afin que l’occupation israélienne continue son agression contre notre peuple et le priver des droits basiques de liberté, d’indépendance et d’auto-détermination, garantis par toutes les conventions et lois internationales », a écrit Haniyeh dans la lettre.

La lettre affirmait que le droit international humanitaire légitime la lutte palestinienne, en vertu d’un article du Premier protocole additionnel des conventions de Genève qui stipule : « Les situations mentionnées dans le paragraphe précédent comprennent les conflits armés dans lesquels des peuples luttent contre une domination coloniale et une occupation étrangère et contre des régimes racistes dans l’exercice de leur droit à l’auto-détermination, comme c’est inscrit dans la Charte des Nations unies ». « Nous soulignons la nécessité de travailler dur pour contrer les efforts américains de faire condamner la résistance à l’Assemblée générale des Nations Unies », précisait la lettre.

Si la résolution est adoptée, ce serait la première condamnation par l’Assemblée générale (193 pays) du mouvement palestinien qui dirige depuis 2007 la bande de Gaza après avoir violemment évincé l’Autorité palestinienne.