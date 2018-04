GCAM: Des réalisations au vert!

A fin 2017, les indicateurs du groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) témoignent de la bonne santé du groupe. En effet avec un chiffre d’affaires en hausse de 6% à fin 2017 à 3,9 Mrds Dh, fruit d’une augmentation de 13% de la marge d’intérêt, conjuguée à une hausse de 12% de la marge sur commissions grâce à l’élargissement de la base clientèle et au renforcement de son équipement, le résultat net consolidé et le résultat net part du groupe affichent une progression de 9% et ressortent respectivement à 592 MDH et 574 MDH. Selon le groupe, cette progression témoigne de l’ancrage du GCAM dans le paysage économique rural. Dans ce sens, l’encours de l’épargne collectée s’élève à 77 Mrds Dh, en hausse de 3% par rapport à fin 2016. L’encours des dépôts à terme, quant à lui, a baissé de 12% en faveur de l’accroissement des comptes à vue (+10%) et des comptes d’épargne (+8%). Côté emploi, l’encours des crédits distribués à la clientèle s’établit à 74 Mrds Dh au titre de l’exercice 2017, en croissance de 5% par rapport à l’année précédente. Pour ce qui est de l’encours des provisions du groupe pour risques généraux, ils ont atteint 800 MDH contre 526 MDH un an auparavant. Au niveau des fonds propres du GCAM, ils s’élèvent à 9,9 Mrds Dh à fin décembre 2017, en croissance de 15% par rapport à la même période un an auparavant. Cette évolution témoigne des efforts fournis par le GCAM pour confirmer sa solidité financière, surtout avec la vision du groupe qui allie expansion des activités et respect des exigences réglementaires. Sur le volet perspectives, elles s’inscrivent en ligne droite avec la plan «Afak 2021 » qui vise à consolider le développement de la banque, diversifier ses relais de croissance et renforcer son engagement dans l’accompagnent du Plan Maroc vert et de l’agriculture en général.

