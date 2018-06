GCAM lance Beztam-E: Le portefeuille de l’inclusion

En parfaite adéquation avec sa stratégie de digitalisation, et toujours à l’affut des opportunités qu’offre le développement du secteur bancaire à l’image du Projet National de paiement mobile porté par les autorités monétaires qui vise l’inclusion financière et la démocratisation des opérations de paiement, le Groupe Crédit Agricole du Maroc a lancé à son tour sa propre solution de paiement mobile, baptisée : Beztam-E. Le Groupe confirme ainsi la profondeur de son engagement dans la stratégie nationale d’inclusion financière. En effet la solution nationale de paiement mobile vise la démocratisation des opérations de paiement. Ladite solution constitue une première étape d’inclusion financière notamment pour les personnes non bancarisées et vise le remplacement, à terme, du recours au cash et la captation d’une portion importante de monnaie en circulation. Porté par le téléphone mobile et adossé à un compte bancaire ou à une carte prépayée, le porte-monnaie électronique Beztam-E du GCAM permet ainsi de réaliser des opérations de transfert d’argent et de paiement de façon simple et innovante 24h/24 et 7j/7. Ainsi, Beztam-E permet au client de procéder au paiement des commerçants, le transfert d’argent de mobile à mobile, le paiement des factures, des recharges téléphoniques et des créances publiques, le retrait sans carte au niveau des GAB du Crédit Agricole du Maroc… Destiné non seulement aux clients du GCAM, Beztam-E s’adresse également aux clients non bancarisés en leur offrant la possibilité d’effectuer leurs transactions grâce à une carte prépayée Crédit Agricole du Maroc. Beztam-E permet également aux détaillants d’effectuer en toute sécurité tout paiement à leurs grossistes. Pour ce qui est de sa vocation d’acteur financier inclusif du monde rural, le GCAM destine aussi sa solution Beztam-E pour la distribution des aides de l’Etat au monde agricole. Ainsi, désormais, l’agriculteur n’aura plus besoin de se déplacer en agence pour bénéficier de sa subvention mais pourra en disposer pour effectuer ses paiements directement à partir de Beztam-E.

