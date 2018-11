Géopolitique du Brexit: Le Maroc est-il interpellé ?

Le Caillou ! Voilà qui doit déranger, sans le moindre doute, les négociations menées tambour battant par Bruxelles et Londres pour assurer au Brexit un « kiss landing ». En effet, c’est le tumulte qui est prévu à l’atterrissage depuis que Madrid a choisi de ne pas avaliser l’accord de la sortie de la Grande Bretagne de l’Union Européenne sans qu’un accord ne soit trouvé autour de Gibraltar. En d’autres termes, Madrid veut mettre à profit le Brexit pour faire main basse, 305 ans après le traité d’Utrecht, sur Gibraltar. Faut-il dès lors parler d’ultime point de blocage de la négociation entre Londres et Bruxelles ?

La diplomatie marocaine qui a changé avec le nouveau règne, comme on peut le mesurer avec l’ouverture sur l’Afrique, mais aussi la multiplication des accords stratégiques noués avec des puissances lointaines, comme c’est le cas avec la Russie et la Chine, doit-elle sacrifier à la démarche traditionnelle qui avait fait de tout changement dans le statut du Caillou, c’était une antienne de feu Hassan II, une condition pour démarrer les pourparlers avec Madrid pour la rétrocession au Maroc des Présides spoliés et autres iles et ilots qui s’y rattachent ?

La question ne saurait être éludée à l’heure où le voisin espagnol compte tordre le cou à un traité séculier pour réintégrer Gibraltar dans son giron souverain. Une formule devrait être trouvée avec le partenaire espagnol pour que le contrôle du Détroit ne soit pas une exclusivité espagnole et, par extension, européo-atlantiste. Le Maroc, en voisin du Sud qui cherche à s’arrimer avec son hinterland nord-méditerranéen, doit être traité avec le plus grand égard dans tout traitement des questions liées à ses prétentions territoriales légitimes dans le Nord. Ce « non-dit » qui n’est pas sans effet d’apesanteur sur les relations ibéro-marocaines doit être remis sur la table à l’occasion des dernières retouches qui seront apportées au Brexit. C’est cet enjeu-là, et il est vital dans le renforcement du capital confiance entre Rabat et Madrid, qui interpelle tout autant le Maroc que l’Espagne. Le Maroc n’a jamais fait de mystère quant aux prétentions de l’Espagne à retrouver son Caillou. Tel n’est toujours pas le cas de l’Espagne lorsqu’il est question de Sebta, de Melillia et des îles qui s’y rattachent. L’amitié entre les peuples se mesure à cette aune là. Qui tournerait le coup, définitivement, à un reliquat du passé colonial. C’est à cela que la diplomatie marocaine doit s’atteler…