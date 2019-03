Gestion des flux migratoire: Bruxelles recommande d’intensifier l’aide à Rabat

La Commission européenne a demandé, mercredi, d’intensifier l’aide apportée au Maroc dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine.

« L’aide au Maroc doit encore être intensifiée, compte tenu de l’augmentation importante des arrivées par la route de la Méditerranée occidentale », indique Bruxelles en dressant le bilan des progrès accomplis au cours des quatre dernières années dans ce domaine. Cette route est la première voie d’entrée des migrants dans l’Union européenne.

Pour la Commission européenne, cet appui « doit comprendre la poursuite de la mise en œuvre du programme de 140 millions d’euros visant à soutenir la gestion des frontières ainsi que la reprise des négociations avec le Maroc sur la réadmission et l’assouplissement du régime de délivrance des visas ».

La Commission européenne a également félicité le Maroc pour ses actions dans le domaine migratoire et souligné sa disposition à développer un partenariat plus étroit avec le Royaume.

Dans son bilan des progrès accomplis au cours des quatre dernières années devant être soumis aux chefs d’Etat et de gouvernement des Vingt Sept lors de leur prochain sommet de mars, la Commission a réservé une mention particulière au Maroc en le qualifiant de partenaire fiable, sérieux et engagé.

« Je voudrais féliciter le Maroc pour ses actions et l’assurer de notre soutien. Nous sommes impatients de développer un partenariat plus étroit, plus profond et plus ambitieux avec le Maroc », a souligné Dimitris Avramopoulos, commissaire européen pour la migration, les Affaires intérieures et la Citoyenneté.

Dans une récente interview accordée à la MAP, la Haute représentante de l’UE pour la politique étrangère et la sécurité Federica Mogherini a souligné à juste titre le rôle capital que joue le Maroc sur la scène régionale. « Le Maroc est un pays clé au sein de deux organisations qui, pour l’Union européenne, sont des partenaires naturels et stratégiques, la Ligue arabe et l’Union africaine, avec qui nous coopérons étroitement ». Elle a affirmé que le Royaume « a franchi de nouvelles étapes dans son développement, et a toute sa place dans la recherche de solutions communes, qu’il s’agisse des questions de développement, de migration, de sécurité ou de stabilité régionale ».