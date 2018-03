Ghouta Orientale: En attendant Douma, la normalisation en marche

Depuis le début des pauses humanitaires dans la Ghouta orientale, plus de 113.000 personnes au total ont été évacuées, a communiqué lundi le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie. De Douma, quelques dizaines de civils ont pu quitter l’enclave où Jaich Al-Islam persiste à tergiverser au point de forcer l’armée syrienne à lui fixer un ultimatum de 48 heures au-delà desquelles la pression se fera plus forte pour le déloger. Damas n’entend nullement mettre en cause les acquis réalisés dans la banlieue de Damas au prix fort de 6.000 soldats morts. Sacrifices auxquels s’ajoutent les civils tués par les tirs aveugles d’obus. Le dernier incident survenu samedi dernier a tué au moins un civil et blessé six autres blessés dans la capitale syrienne lors d’un nouveau pilonnage effectué par des radicaux après une petite accalmie, d’après le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

En parallèle, force est de noter que des civils retournent dans les localités de la Ghouta orientale libérées des radicaux, notamment à Kafer Batna et à Saqba. L’eau ainsi que des produits d’alimentation et des draps sont fournis à ceux qui en ont besoin. Une assistance médicale est également dispensée.

Des pauses humanitaires quotidiennes de cinq heures, de 09h00 à 14h00 heure locale, sont organisées dans la Ghouta orientale depuis le 27 février. Dans les premiers jours après leur mise en place, l’évacuation des civils était pratiquement impossible, les radicaux continuant à effectuer leurs tirs de mortiers et de roquettes, empêchant ainsi les civils, dont ils se servent comme bouclier humain, de quitter la zone des combats.

Toutefois, le retrait des radicaux de cette enclave continue sous le contrôle du centre russe en charge de la réconciliation. Samedi soir, 998 membres du groupe Faylaq Al-Rahmane et membres de leurs familles ont quitté Erbil, dans la Ghouta orientale, pour être acheminés à Qalaat Al-Mudiq, vers la localité d’Idlib.