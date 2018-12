« Gilets jaunes » en France: Legouvernement peaufine sa réaction

L’acte V des « gilets jaunes » s’est déroulé samedi à Paris dans le calme etavec une mobilisation en baisse, contrastant avec l’extrême tension dessemaines précédentes pour réclamer plus de pouvoir d’achat. C’est « unemobilisation plus faible », en déduisant « unemobilisation des casseurs plus faibles » »en fin de matinée, a déclaré laporte-parole de la préfecture de police de Paris Johanna Primevert sur BFMTV. Moinsde 3.000 manifestants étaient recensés à Paris par les autorités vers 14h. Enrégion, la mobilisation était aussi en baisse. Cette nouvelle journée demanifestation nationale a valeur de test pour l’exécutif après les annoncesd’Emmanuel Macron visant à mettre fin à une crise sociale inédite.

« Nous sommes remplis de colère. Nous sommes épuisés par une pression fiscale colossale », a lancé Priscillia Ludosky, figure à l’origine du mouvement, devant un millier de « gilets jaunes » réunis pour un « sit-in » devant l’Opéra Garnier, à la mi-journée. Une minute de silence a été observée devant l’Opéra pour les victimes parmi les « gilets jaunes » depuis le début de leur mouvement le 17 novembre (sept morts et des centaines de blessés) et pour les victimes de l’attentat de Strasbourg qui a fait mardi quatre morts et 12 blessés.

Auparavant, encadrés par un dispositif sécuritaire d’ampleur, quelques centaines de « gilets jaunes » avaient descendu les Champs-Elysées sans heurt. En région, la participation était en retrait, notamment à Rennes, Caen ou Lyon, avec les classiques barrage filtrants, « péages gratuits » et opérations escargot comme à Lorient. A Bordeaux, où de violents débordements s’étaient produits samedi dernier, quelque 300 personnes se sont rassemblées dans le calme avant de se disperser 30 minutes plus tard.

Si les modérés, représentés par le collectif des « gilets jaunes libres » ont appelé à une « trêve » et estimé que « le temps du dialogue est venu », d’autres ont affiché leur détermination à redescendre dans la rue pour obtenir de nouvelles avancées sociales et économiques. Au total, 8.000 membres des forces de l’ordre ont été déployés dans la capitale, 69.000 sur tout le territoire, appuyés à Paris par 14 véhicules blindés à roues de la gendarmerie (VBRG). Les 1e et 8 décembre, 136.000 personnes avaient manifesté dans toute la France. Le Premier ministre a concédé que l’exécutif n’avait « pas assez écouté les Français » et « fait des erreurs » dans la gestion de la gestion de la crise des Gilets jaunes, dans une interview au journal Les Échos de lundi.

« Nous n’avons pas assez écouté les Français. Je reste persuadé qu’ils veulent qu’on transforme ce pays. Je leur dis que leur impatience est la mienne. Nous allons continuer à réparer le pays en les associant davantage », a souligné Édouard Philippe dans cet entretien mis en ligne dimanche soir et dans lequel il détaille les mesures annoncées par E. Macron pour apaiser la colère des manifestants.

Édouard Philippe a annoncé la tenue d’un débat sur le référendum d’initiative citoyenne (RIC), qui peut être un « bon instrument dans une démocratie ». « Je ne vois pas comment on peut être contre son principe. Le référendum peut être un bon instrument dans une démocratie, mais pas sur n’importe quel sujet ni dans n’importe quelles conditions. C’est un bon sujet du débat que nous allons organiser partout en France. Comme l’est le vote blanc », a indiqué le chef du gouvernement, dans cet entretien mis en ligne dimanche soir.

La concertation nationale, que le président Macron veut exhaustive, bouleverse le calendrier de la majorité et a déjà repoussé la réforme constitutionnelle. Mais l’exécutif réfute l’idée que sa capacité à réformer est désormais entamée. « Je crois que la mobilisation des Gilets jaunes ne traduit pas une aspiration pour le statu quo, au contraire. Notre objectif est de continuer à transformer, à moderniser le pays », a assuré E. Philippe.