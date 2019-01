Gilets jaunes: La France vibrera au rythme de l’ « acte VIII »

Pour le huitième samedi consécutif, le groupe de gilets jaunes « La France en colère » appelle à une nouvelle journée de mobilisation, en publiant une lettre ouverte adressée au président de la République et diffusée sur les réseaux sociaux depuis jeudi 3 janvier.



« Nous ne sommes pas résignés, nous irons plus loin », dit la lettre partagée sur Twitter par l’une des porte-paroles du mouvement, Priscillia Ludovsky qui ajoute qu’un rassemblement aura lieu à l’Hôtel de Ville de Paris samedi.

Un événement facebook pour un « acte VIII » et des « rassemblements aux places symboliques » a été créé. Il rassemblait jeudi soir seulement 565 participants et près de 3100 personnes se déclarant « intéressées ».

À Paris, la marche (déclarée auprès de la Préfecture de police) devrait partir de l’Hôtel de Ville à 14 heures pour passer par l’Île de la Cité, Notre-Dame, le Musée d’Orsay et finir devant l’Assemblée nationale. Le groupe « La France en colère », également géré par le médiatique Éric Drouet, interpellé pour la deuxième fois mercredi soir et placé en garde à vue après une manifestation place de la Concorde, annonce par ailleurs des rassemblements « en région ».

La mobilisation a nettement décru ces dernières semaines, mais de nouveaux appels à manifester samedi ont été lancés à Lyon, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Besançon, Clermont-Ferrand ou Nice.

Ils demandent un dialogue avec une « personnalité respectable ».

Dans sa lettre ouverte « en réponse aux allocutions télévisées de monsieur Emmanuel Macron », « La France en colère » exprime de nouveau sa défiance envers le président et demande un dialogue. Refusant de participer au grand débat national annoncé par E. Macron, le groupe demande la nomination d’une « personnalité respectable » pour « commencer les discussions (…) autour de la reprise de souveraineté du peuple ».

« Trouvez donc une personnalité respectable qui n’ait pas été visée par des enquêtes judiciaires, qui n’ait été politisée en aucune façon, qui n’ait pas été l’objet de polémiques et qui soit sans reproches et non corrompue par le système financier », détaille le collectif.

À l’issue d’une période préparatoire, le grand débat national doit débuter formellement mi-janvier et durer jusqu’à début mars. Devant notamment associer les maires, il vise à faire remonter les propositions des citoyens sur quatre thèmes: transition écologique, fiscalité, démocratie et citoyenneté, et réforme de l’État.