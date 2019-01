Gilets Jaunes vs Macron L’acte X contre acte II

A La veille du dixième samedi de contestation, la France s’apprête à vivre une nouvelle phase dans le bras de fer qui oppose l’exécutif à ses détracteurs qui enfilent le gilet jaune depuis près de deux mois.



Combien seront-ils à battre le pavé dans la capitale et ailleurs, seuls les données du ministère de l’Intérieur seront en mesure de chiffrer l’ampleur du mouvement. Parce qu’on a assisté à un regain de mobilisation le samedi dernier, il faut se résoudre à l’évidence que 80 000 manifestants sont loin d’être une vague populaire dans un pays qui compte plus de 66 millions d’habitants. Visible certes et toujours soutenu par une majorité de Français, ce mouvement peine à se structurer en une véritable force de proposition qui peut peser sur les scrutins à venir. Toutes les tentatives de désignation de représentants se sont soldées par des défaites cuisantes puisque la méfiance à l’égard de toute représentativité reste de mise.

Après le stand-up présidentiel en Normandie baptisé « acte 1 », la caravane présidentielle fera une halte dans le Lot pour l’ « acte 2 » du lancement grand débat. Suivi par plus de 1,3 million de téléspectateurs sur les chaines d’informations en continue, l’échange millimétré au cordeau semble être une réussite pour l’image du Président.

A bras de chemise, et entouré de 600 maires bienveillants, E.mmanuel Macron est décidé à reprendre la main face à l’opinion française qui lui tourne en grande majorité le dos. Après une descente effrénée vers les abysses vécues par ces prédécesseurs, la côte de popularité du Président semble se stabiliser voire remonter légèrement. Si le tour de vis sécuritaire rassure les plus frileux des Français qui, de peur de la « chienlit » préfèrent l’ordre à tout prix, la volonté présidentielle de débattre de tout semble convaincre les réticents modérés. L’image du jeune Président combatif et sans tabou est peut-être de retour ce qui lui permettra de reprendre la main dans les tourments que vit l’Elysée depuis « l’affaire Benalla » en juillet dernier.

Du côté de l’opposition, les positions changent. Après avoir refusé le débat, le leader des Républicains Laurent Wauquiez comme la chef de file du Rassemblement national ont fini par s’y résoudre. A gauche, si le Parti socialiste et les Verts ont donné leur aval dès le discours présidentiel en décembre dernier, la France Insoumise n’est pas prompte à débattre. Méfiant, J.L Mélenchon – tels les gilets jaunes, toujours persona non grata dans les rounds présidentiels – ne veut pas endosser l’échec éventuel de l’initiative présidentielle et redoute une éventuelle manipulation des conclusions du Grand débat. Aux critiques d’une partie de la presse qui le met à l’index en le qualifiant de perdant animé par un esprit revanchard et calculateur, Mélenchon exhibe fièrement les contributions de son mouvement il y’a deux ans. Il n’empêche que la participation unanime dans ce débat pourrait être l’occasion de démontrer que les préoccupations des Français sont plus sociales qu’identitaires et que la vague d’extrême droite qui souffle sur l’Europe n’est pas une fatalité et peut être brisée. Au rythme du déroulement de l’actualité hexagonale, il n’est pas interdit de commencer à espérer.