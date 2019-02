Glovo: Le spécialiste de la livraison à domicile à Marrakech

Après Casablanca et Rabat, Glovo marque une nouvelle étape dans le développement de son réseau.Lancée en juillet 2018 au Maroc, l’application étend désormais ses services à Marrakech, ce qui lui permet de couvrir les trois plus grandes villes du royaume.

Dans la ville ocre, Glovo propose tous les services qui font son succès avec la possibilité de se faire livrer, en quelques minutes via l’application, les produits d’épicerie, repas, fleurs, pains et pâtisseries, gourmandises, cadeaux en tous genres, solutions high-techs et même documents, grâce à un service coursier. En plus d’une flotte en progression constante, avec des coursiers qui bénéficient de formations et d’une assurance maladie et hospitalisation, Glovo poursuit également la croissance de son écosystème de partenaires de restauration, shopping express, stores high-techs et de cadeaux qui ne cesse de grandir. En s’appuyant sur cette dynamique, ainsi que sur les retours d’expériences très positifs de la part de ses clients et partenaires, Glovo projette d’étendre ses activités très rapidement à d’autres villes au Maroc, affichant sa volonté de devenir un acteur majeur du secteur de la livraison à domicile.