Grand oral d’Amzazi devant le Roi : Engagement autour de l’éducation…

Foin de darija ! Said Amzazi qui chapeaute le ministère de l’Education nationale et de la formation a choisi de faire étalage des grands choix retenus dans le cadre de la réforme d’un système en crise. Meilleure adéquation entre formation et emploi, consolidation du programme « Tayssir », amélioration des prestations sociales pour les étudiants, lutte contre la déperdition scolaire, voilà autant de tête de chapitres qui résument les axes stratégiques autour desquels s’article la réforme en cours. A cela se greffent de nombreuses mesures relatives à ladite réforme dont le « Package » a été présenté lundi devant le Roi.

Dressant un bilan d’étape de réforme et du programme exécutif dans le domaine du soutien à la scolarité et de la mise en œuvre de la réforme de l’éducation et de la formation, le ministre a rappelé les principaux axes du dernier discours du Trône. Amzazi a ainsi souligné que le nouveau programme pour l’éducation, qui prend en compte les recommandations de la « Vision stratégique de la réforme 2015-2030 : pour une école de l’équité, de la qualité et de la promotion », traduit l’importance stratégique que revêt le secteur de l’éducation et de la formation en relation avec l’avenir des générations montantes, ainsi que l’intérêt particulier que porte le Souverain à la réforme de ce secteur vital et don fort attachement à garantir les conditions adéquates de son succès. Si les différentes réalisations ne sont pas encore connues, engagement a été pris d’aller de l’avant. Ainsi, le ministre a promis qu’ « il sera procédé à la consolidation du programme Tayssir d’appui financier conditionnel et à la pérennisation de ses acquis, à la mise en œuvre du programme de généralisation et de développement de l’enseignement préscolaire, au renforcement des prestations d’hébergement, de restauration et de transport scolaire, et à l’amélioration des prestations sociales au profit des étudiants de l’enseignement supérieur ». Pour le ministre, « la mise en œuvre de ces programmes sociaux est de nature à contribuer à l’amélioration du niveau de scolarisation des élèves bénéficiaires et à la réduction du taux de déperdition scolaire, pour passer de 5,7% actuellement au primaire en milieu rural à 1% au titre de l’année scolaire 2024-2025 et de 12% actuellement en collégial au milieu rural et urbain à 3%au titre de l’année scolaire 2024-2025 ».

Pour ce qui est de la lancinante question de la formation et de l’emploi, le ministre a notamment évoqué la diversification de l’offre pédagogique et son adaptation avec les besoins du marché du travail et la mise en place d’une nouvelle conception pour les établissements universitaires à accès ouvert. Il s’agit également de l’institutionnalisation et de la consolidation de la formation en alternance, la création d’une nouvelle génération de Centres de formation professionnelle.

Qui vivra verra…