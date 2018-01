Gratuité de l’enseignement supérieur intouchable: Faut-il prendre au mot le chef du gouvernement?

L’examen du projet de loi-cadre sur l’enseignement en conseil de gouvernement réuni jeudi a été parasité par la problématique de la gratuité d’un secteur éminemment social. Si le chef du gouvernement sait qu’il hérite d’une « patate chaude » qui a nourri des débats passionnés, il n’en reste pas moins qu’il ne s’est nullement laissé démonter par les critiques qui ont fusé sur le dossier de la gratuité. Pas de retour sur les acquis en perspective pour Saâd Eddine El Othmani qui a démenti, catégoriquement, l’intention de l’exécutif de prendre toute décision visant à abandonner la gratuité de l’enseignement supérieur. Fake news ? Le patron de l’Exécutif qui l’assure en regrettant les « fausses informations » reconnaît, cependant, que le projet de loi-cadre introduit des frais d’inscription pour les familles aisées et maintient la gratuité pour les classes pauvres, moyennes et en précarité.

Pour S.E El Othmani, cette précision sera clairement indiquée dans ce projet de loi-cadre, qui fera l’objet d’étude et d’échanges, dans le but de consacrer l’égalité des chances. Plus, il a pris sur lui de tenir informés les citoyens au sujet des dispositions dudit texte dès son adoption en Conseil des ministres et son renvoi devant le parlement. Exprimant sa satisfaction quant à l’adoption pour la première fois au Maroc d’une loi-cadre dans ce domaine, le Chef du gouvernement a qualifié ce texte de l’un des projets « tant attendus ».

Ce texte renferme une kyrielle de points importants et fondamentaux, fruit d’un dialogue fructueux entre le Conseil supérieur de l’enseignement, qui a déployé des efforts énormes, et les différents intervenants, dont des partis politiques, des experts, des syndicats et des représentants de la société civile.

Tous ces intervenants « ont participé à l’élaboration de la vision sous-tendant le projet de loi, et qui a été présentée devant SM le Roi Mohammed VI », a-t-il relevé, ajoutant que le Souverain avait donné Ses instructions pour transformer cette vision en une loi contraignante.

Réagissant dans ce cadre, Khalid Samadi, secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a noté qu’il s’agit-là d’un « grand moment pour le Maroc qui, depuis l’indépendance, n’a pas réussi à s’entendre sur les principes juridiques qui doivent régir notre système éducatif.» Un système en faillite même s’il absorbe pratiquement le tiers du budget de l’Etat. Diversité linguistique, lutte contre l’abandon scolaire, réforme du système d’orientation… sont les grandes lignes de ce projet de loi. La loi qui consacre aussi la généralisation de l’enseignement et son caractère obligatoire prône la création d’un fonds spécial pour les familles n’ayant pas les moyens de scolariser leurs enfants.