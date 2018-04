Green Tech: Espace Bidaya relance son appel à projet

Comme chaque semestre depuis mai 2015, Espace Bidaya l’incubateur Social Green Tech de Casablanca lance son appel à candidatures pour dénicher sa prochaine promotion de startups à impact social et environnemental. Les porteurs de projets sont ainsi invités à postuler jusqu’au 20 Avril 2018 en remplissant un formulaire en ligne disponible sur le site d’Espace Bidaya : https://www.bidaya.io. Spécialistes des startups en amorçage et de l’innovation sociale, environnementale et technologique, Espace Bidaya recherche des projets d’entreprise en amorçage ayant un modèle économique viable, répondant de façon innovante à une problématique sociale ou environnementale et portés par des entrepreneurs de qualité. A ce jour, une trentaine de projets d’entreprise ont bénéficié de l’accompagnement de qualité de Bidaya. Celui-ci comprend des formations collectives, des ateliers de travail et des rendez-vous de suivi individuel stratégique adaptés aux besoins de chaque startup. L’incubation à Espace Bidaya permet aussi d’accéder à un espace de co-working, un réseau national et international d’experts et mentors ainsi qu’à plusieurs évènements de networking.

Implanté à Casablanca depuis 2015, Espace Bidaya est membre du Groupe SOS Pulse, réseau international d’incubateurs et d’accélérateurs présent sur tous les continents et fort d’une expérience de plus de 30 ans dans la mise en œuvre d’activités à fort impact social et économiquement pérennes.