Grève au Soudan: Le bras de fer entre militaires et civils se durcit

Les manifestants soudanais usent de la grève comme moyen de pression sur les militaires. Réussiront-ils à forcer la main à un Conseil qui bénéficie du soutien de puissances arabes (Egypte, Arabie Saoudite et EAU) qui cherchent à restaurer la stabilité du pays ?

Le Soudan entame, ce mardi 28 mai, deux jours de grève générale. Depuis la chute du président Omar el-Béchir, les militaires qui ont pris le pouvoir sont en négociation avec les civils.

Un dialogue suspendu pour cause de désaccord autour du Conseil souverain, organe appelé à diriger le pays durant la transition jusqu’aux prochaines élections.

Depuis la semaine dernière, les syndicats de multiples secteurs ont annoncé leur soutien à la grève.

L’Association des professionnels a publié un grand nombre de communiqués de soutien, malgré les menaces des militaires.

Beaucoup de corporations, les secteurs médical, pétrolier, bancaire, etc, ont clairement affiché leur volonté de faire grève.

Le syndicat des pilotes de ligne aussi.

L’aéroport de Khartoum marche au ralenti ce matin, avec des vols annulés…

Hemeti, numéro deux de la junte, avait promis le licenciement des grévistes et annoncé que les non grévistes eux percevraient un triple salaire.

Le bras de fer est-il appelé à s’inscrire dans la durée ?

Selon l’ALC, les soldats exigent les deux-tiers des postes au Conseil souverain, ce qui n’est pas acceptable pour les civils.

Le général Hemeti, considéré comme le numéro 2, a déclaré être prêt à rendre le pouvoir mais que l’opposition n’était pas sérieuse et voulait confiner les soldats dans un rôle purement symbolique.

Les deux camps ne sont pas d’accord sur sa composition et sa présidence. Et les négociations sont suspendues, mais pas les contacts.

Des propositions alternatives sont d’ailleurs à l’étude pour le cas du Conseil souverain, avec cinq membres chacun et une présidence alternée de 18 mois, ou encore une présidence tournante de six mois, des votes à la majorité simple ou aux deux tiers selon l’équilibre des forces qui sera choisi.

Néanmoins, pas sûr que la grève fasse céder les soldats.

Les dirigeants du Conseil militaire de transition ont en effet été reçus solennellement par les trois grandes puissances arabes ce week-end.