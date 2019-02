Grippe porcine: Les chiffres aléatoires des ministres

Une fois de plus, les citoyens sont face à un gouvernement qui a mal à sa communication.

Et l’affaire est des plus graves lorsqu’il est question du suivie d’une situation épidémiologique à l’échelle nationale, des cas de grippe H1N1 ayant conduit à des décès. Ainsi, si le ministre de la Santé, Anas Doukkali, a affirmé, jeudi 31 janvier, dans une déclaration à la MAP que « cinq décès dus à la grippe H1N1 ont été constatés au niveau des structures publiques et privées touchant principalement des personnes vulnérables », son homologue délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, Mustapha El Khalfi, a assuré le même jour que « deux décès dus à la grippe H1N1 ont été enregistrés au Royaume » précisant qu’il s’agit d’une femme enceinte et d’une autre âgée de 68 ans, qui souffrait de plusieurs maladies chroniques. Le porte-parole du gouvernement s’exprimait lors du point de presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement.

Qui croire ?



Le nouveau couac ainsi établi n’est pas pour rassurer les citoyens inquiets de voir les risques de propagation de l’épidémie plus graves qu’annoncés officiellement. En effet, les réseaux sociaux font état de plusieurs cas de grippe dans plusieurs villes du pays.

Au micro de « Médias 24 », le ministre de la Santé s’est montré plutôt rassurant. « La situation est suivie de près. Pour le moment, il ne faut pas paniquer car ce n’est pas une situation exceptionnelle. Le ministère a des remontées d’informations tout au long de la journée et il sait ce qu’il se passe dans les urgences, les cliniques, les hôpitaux publics, les centres de santé », a-t-il assuré.